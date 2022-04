Acontece Parceria entre Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS e Grupo Box Brazil seleciona filmes de curta-metragem

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Os alunos e ex-alunos do curso de Produção Audiovisual da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS terão uma oportunidade de ver seus trabalhos na TV ou streaming. Isso porque nesta terça-feira (26) foi lançado o edital Primeira Chamada, no auditório da Escola (Prédio 7 da PUCRS). Criada pelos professores Fabiano Grendene de Souza e Helena Stigger e pela head da plataforma de streaming Box Brazil Play, Deydrid Kaefer, a iniciativa selecionará 10 curtas-metragens produzidos pelos estudantes durante o curso, a fim de serem exibidos em canais lineares e sob demanda.

De acordo com o coordenador do curso de Produção Audiovisual, Fabiano Grendene de Souza, “é muito interessante que os filmes produzidos no curso invadam a janela do streaming. Além disso, todos os filmes serão vistos pela equipe da Box Brazil. Assim, a inscrição não deixa de ser um cartão de visita”, destaca. Para Deydrid Kaefer, “faz parte do DNA da Box Brazil Play apostar e fomentar o que é produzido no RS e no Brasil. E não tem nada melhor do que incentivar alunos que estão começando a carreira”, enfatiza.

Dos dez curtas selecionados, aquele que for mais visto em um período de três meses será considerado o vencedor do Primeira Chamada. O primeiro colocado poderá prorrogar o contrato por mais 24 meses e disponibilizar o curta na versão do NOW da Box Brazil Play, além da grade de programação do canal Prime Box Brazil.

