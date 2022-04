Acontece LIVE! RUN XP Porto Alegre tem vitórias de Marlei Willers e Gustavo Bitencourt na meia maratona

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Corridas de 5 km, 10 km e 21 km reúnem mais de 1.500 atletas para curtir corrida pela orla do Guaíba e diversas atrações na Arena LIVE! Experience Foto: Fotos: Diego Vara/LIVE! RUN XP Foto: Fotos: Diego Vara/LIVE! RUN XP

Mais de 1.500 atletas participaram neste (24) da LIVE! RUN XP Porto Alegre. Entre eles, os grandes destaques foram Marlei Eunice Willers e Gustavo Moreira de Bitencourt, vencedores da prova de 21 km. A terceira das 11 etapas do Circuito LIVE! RUN XP também contou com corridas de 5 km e 10 km pela orla do Guaíba. O Estacionamento do Parque da Marinha recebeu a Arena LIVE! Experience, que reuniu os corredores com muita diversão e atividade física na véspera e depois das provas.

A próxima parada do Circuito LIVE! RUN XP será em Salvador. A capital baiana recebe a etapa do maior circuito de meia maratona da América Latina no dia . As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo LIVE! EXPERIENCE ou site https://www.liveoficial.com.br/live-run, criados especialmente para o Circuito LIVE! RUN XP. A etapa seguinte, em São Paulo, confirmada para o dia , no Velódromo da USP, também está aberta para inscrições.

A etapa em Porto Alegre consolida a LIVE! RUN XP como um evento de corrida presencial diferente do comum. A véspera da prova contou com diferentes atividades aos corredores, como aulas de dança, yoga, Corrida Kids e outras atividades físicas simultaneamente à retirada de kits. No , após a prova, mais atrações complementares foram oferecidas aos atletas, fazendo da Arena LIVE! Experience espaço de diversão entre amigos da corrida e um programa em família.

“O Circuito LIVE! RUN XP nasceu com essa vontade de transcender a corrida e oferecer diferentes experiências aos corredores. A etapa em Porto Alegre comprovou que há o desejo dos atletas de algo além do contato na retirada de kit e de se superarem na corrida. Foi assim também em Florianópolis, em fevereiro, e em Brasília, em março, e assim será em Salvador, a próxima etapa do circuito”, aponta Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Tudo a ver com a corrida

O dia de céu aberto e temperatura amena formaram uma união perfeita com os percursos planos e rápidos da LIVE! RUN XP Porto Alegre. Os primeiros metros desde a largada no Estacionamento do Parque da Marinha, realizada às 7h30min, comprovou isso. Além da orla do Guaíba, Skate Park, Mega Pista da Orla, Anfiteatro Pôr do Sol, Parque Moacyr Scliar, Parque Farroupilha e Memorial Luiz Carlos Prestes fizeram parte do percurso, aferido oficialmente pela CBAt, que regulamenta a modalidade no Brasil.

O primeiro atleta a cruzar o portal de chegada foi Emerson Rosa Oliveira. Ele venceu a prova de 5 km com o tempo de 15m04. Já a primeira mulher a atingir a linha de chegada foi Mariana Rodrigues da Silva Saraiva, campeã geral dos 5 km feminino com 20m52 de prova. Já nos 10 km, o mais rápido foram Matheus Schneider Veiga e Michelle Costa Andrades, vencedores no masculino e feminino, respectivamente. Matheus completou a prova em 34m09, enquanto Michelle fez em 43m17.

A grande vibração na Arena LIVE! Experience foi ao conhecer os vencedores da Meia Maratona. O campeão nos 21 km foi Gustavo Moreira de Bitencourt, que completou o percurso em 1h06m32. Ele chegou na frente e com grande vantagem para o segundo colocado. João Pedro Miranda Difini completou a prova em 1h15m02. Já no feminino, a disputa pela primeira colocação foi maior. A grande campeã foi Marlei Eunice Willers. Ela foi a primeira meia maratonista a cruzar o portal de chegada com o tempo de 1h20m42, pouco mais de dois minutos na frente de Daiane Pedroso Moreira, segundo lugar no geral entre as mulheres.

Enquanto os últimos corredores completavam seus percursos, os atletas participaram de alongamento específico e também aulas de dança. A programação da LIVE! RUN XP foi fechada com a premiação, em que os cinco melhores na classificação geral receberam seus troféus e prêmios da LIVE!

Resultados LIVE! RUN XP Porto Alegre

21 km geral Feminino

1. Marlei Eunice Willers, 1h20m42

2. Daiane Pedroso Moreira, 1h22m51

3. Mineia Cristina Vinch, 1h29m54

4. Joice Souza Sostruznik Viana, 1h30m21

5. Cassiana Hauschild Stringhini, 1h32m45

21 km geral Masculino

1. Gustavo Moreira de Bitencourt, 1h06m32

2. João Pedro Miranda Difini, 1h15m02

3. Guilherme Stapenhorst, 1h16m32

4. Pedro Henrique Matias Haetinger, 1h18m26

5. Adriano Maffei, 1h20m07

10 km geral Feminino

1. Michelle Costa Andrades, 43m17

2. Vanessa Costi Ughini, 43m31

3. Liziane de Almeida, 44m09

4. Evelise Nascimento, 44m15

5. Juliana Bischoff Ferreira, 44m24

10 km geral Masculino

1. Matheus Schneider Veiga, 34m09

2. Tales Tlaija de Souza, 34m31

3. Jean Lucas Estigaribia da Costa, 38m08

4. Gustavo Fonseca Dutra, 39m36

5. João Pedro Burzlaff Lopes, 39m37

5 km geral Feminino

1. Mariana Rodrigues da Silva Saraiva, 20m52

2. Lisiane Londero de Souza, 21m43

3. Cláudia Bicca Borges, 21m56

4. Carine Fraga Feijó, 22m15

5. Flávia Paqueira dos Santos, 22m52

5 km geral Masculino

1. Emerson Rosa Oliveira, 15m04

2. Luis Fernando Luz dos Santos, 16m50

3. Luiz Ricardo Cássio de Souza, 17m53

4. Gilberto Castilhos, 18m06

5. Mateus Von Kerstin, 18m10

