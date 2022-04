Acontece Com crescimento histórico em 2021, Sicoob Credicapital distribui mais de R$ 9 milhões aos cooperados

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Esses resultados beneficiaram diretamente mais de 50 mil associados, que no dia 31 de dezembro receberam mais de R$ 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital Foto: Divulgação Esses resultados beneficiaram diretamente mais de 50 mil associados, que no dia 31 de dezembro receberam mais de R$ 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cooperativa financeira com 21 anos de história, o Sicoob Credicapital encerrou o exercício de 2021 com números que apontam para um crescimento exponencial.

Esses resultados beneficiaram diretamente mais de 50 mil associados, que no dia 31 de dezembro receberam mais de R$ 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital e em 29 de abril, ainda vão receber R$ 5,6 milhões em distribuição de sobras.

Segundo o diretor superintendente Valdir Pacini, a distribuição dos resultados é o que faz do cooperativismo tão único. “Essa é a nossa principal diferença em comparação com as instituições financeiras tradicionais. Aqui o cooperado é sócio e dono, por isso ele participa dos resultados”, explica.

Resultado histórico

Além de retornar mais de R$ 9 milhões aos cooperados, o Sicoob Credicapital teve outros marcos importantes em 2021: R$ 1 bilhão em ativos, R$ 1 bilhão em concessão de crédito e R$ 1 bilhão em captação. Com isso, se tornou uma das maiores cooperativas singulares do sistema Sicoob.

Além do crescimento em resultados financeiros, o Sicoob Credicapital também expandiu sua rede atendimento, que já soma 37 unidades. A cooperativa inaugurou nove pontos de atendimento e fez três reinaugurações. Entre as novas unidades, estão três em Porto Alegre (RS), em São Paulo e em Cascavel (PR), que conta agora com um escritório exclusivo para cooperados do agronegócio, o primeiro da cidade.

“A expansão da cooperativa para o Rio Grande do Sul e São Paulo, a digitalização e o bom trabalho realizado pelos dirigentes da cooperativa e colaboradores, contribuíram diretamente para que o Sicoob Credicapital chegasse a esse grande resultado”, comenta o presidente do Conselho de Administração, Guido Bresolin Júnior.

Cenário para 2022

Com um crescimento de 50% em oferta de crédito e 34% em captação no ano anterior, o Sicoob Credicapital se prepara para terminar 2022 com um crescimento ainda mais expressivo.

“A expectativa para este ano é muito boa. Sabemos que o cenário econômico pode sofrer alguns impactos devido a ser um ano político, mas estamos confiantes que fecharemos o ano com 40% de crescimento”, destaca Waldemar Paetzold, diretor de mercado da cooperativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece