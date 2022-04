Acontece Sicredi União Metropolitana RS terá nova agência no Distrito Industrial de Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O espaço, no prédio do Centro das Indústrias (CIC), passará por obras no primeiro semestre deste ano Foto: Sicredi/Divulgação Foto: Sicredi/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sicredi União Metropolitana RS assinou o contrato de locação da sala onde funcionará a nova agência da Cooperativa, na Avenida das Indústrias, 750, no Distrito Industrial de Cachoeirinha. Na ocasião, foi apresentado o projeto arquitetônico do espaço de relacionamento Sicredi, que terá um atendimento consultivo e especializado para os segmentos de pessoa física e jurídica. O layout moderno, de circulação funcional, será propício para momentos de networking e estará à disposição para os associados que desejarem fazer reuniões com clientes e fornecedores.

A cerimônia aconteceu na última terça-feira (19), na sede do Centro das Indústrias (CIC), e contou com a participação do vice-presidente da Cooperativa, Alcides Brugnera, o diretor executivo Gerson Kunkel, o gerente regional de desenvolvimento, Rodrigo Kollet, e o gerente de Cachoeirinha, Tiago Cardoso da Silva. Também estiveram presentes o presidente do CIC, Jeferson Gorziza, a vice-presidente da entidade, Neiva Inês Bilhar, os diretores Iberê Costa e Tânia Jacira, o secretário de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico do município, Gustavo Novakoski, e o vereador Major Francisco Belarmino Dias.

De acordo com o gerente Tiago Cardoso da Silva, a obra começará no primeiro semestre de 2022. “A nossa equipe está preparada para agregar renda e apoiar o crescimento das indústrias, comércio e moradores da região compreendida entre o Distrito Industrial e os oito bairros mais próximos. Queremos proporcionar comodidade, segurança e bons negócios para quem trabalha ou mora nesta área.”

Conforme o vice-presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Alcides Brugnera, o propósito da Cooperativa é estar sempre perto dos associados e incentivar a economia local. “Na nossa agência, localizada no prédio do CIC, os associados da região poderão fazer as suas transações financeiras com tranquilidade e sem precisar de grandes deslocamentos. Queremos cada vez mais ajudar a sociedade e contribuir para uma Cachoeirinha mais próspera.”

Para o presidente do CIC, Jeferson Gorziza, a parceria com o Sicredi irá impulsionar ainda mais o desenvolvimento do Distrito Industrial. Com mais de 60 mil associados, a Sicredi União Metropolitana RS atua em nove municípios (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão). No mês de julho a Cooperativa completa 14 anos de atuação em Cachoeirinha, onde tem uma agência na Avenida Flores da Cunha, 956.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece