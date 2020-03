Dicas de O Sul Concertos Capitólio apresenta música barroca no sábado

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Concertos Capitólio promove apresentações de música erudita. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Concertos Capitólio promove apresentações de música erudita. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

A Cinemateca Capitólio apresenta neste sábado (14), às 11h30, na programação do projeto Concertos Capitólio, o grupo Barroco Vivo!. Formado por Lucia Carpena (flauta doce), Silvana Scarinci (teorba), Diego Schuck (viola da gamba) e Fernando Rauber (espineta), o grupo irá executar obras do período barroco em estilo alemão, francês e italiano. Os ingressos serão vendidos no local e custam R$ 20 com meia-entrada.

O projeto Concertos Capitólio tem o objetivo de promover apresentações de música erudita em um prédio histórico destinado a outra atividade fim, no caso, o cinema.

Barroco Vivo!

Compositores:​

Johann Kapsberger (1580-1651)

Georg Ph. Telemann (1681-1767)

Robert Ballard (c.1572-1650)

Marin Marais (1656-1728)

Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763)

François Couperin (1688-1733)

Louis Caix d’Herveloix (c.1680-1759)

Concertos Capitólio

Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085)

Sábado, 14, às 11h30

Ingressos no local: R$ 20 e R$10 (meia-entrada)

