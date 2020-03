Economia Preço da gasolina pode cair com os preços do petróleo despencando

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

A tendência é que o preço da gasolina caia para o consumidor. Foto: Arquivo/Agência Brasil A tendência é que o preço da gasolina caia para o consumidor. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

Os preços internacionais do petróleo estão despencando, fator que pode afetar o custo da gasolina e de outros combustíveis no Brasil. A Petrobras adotou, desde 2016, uma política de paridade internacional para definir o preço da gasolina que vende às distribuidoras no País. Em função disso, em tese, a estatal deve promover uma redução nos preços cobrados. Mas esse corte pode demorar a chegar às bombas ou mesmo nem ser sentido pelos consumidores.

A tendência é que o preço da gasolina caia para o consumidor, por conta dessa política de paridade internacional. Mas não imediatamente.

De quanto será essa queda, no entanto, é difícil prever. O preço internacional do petróleo sofreu um choque forte, mas pode mudar rapidamente. Lá fora, a queda de preços depende do estágio da epidemia de coronavírus e da retomada da economia mundial. E também de um possível acordo entre os países produtores de petróleo.

O que diz a Petrobras?

A estatal diz que “monitora o mercado e segue com seu plano estratégico que prepara a companhia para atuar com resiliência em cenários de preços baixos”.

Em nota, a estatal diz que ainda é prematuro fazer projeções sobre os possíveis impactos do tombo dos preços no mercado de petróleo, “dado que ainda não está claro nem a intensidade ou mesmo a persistência do choque nos preços”.

Não necessariamente a queda vai chegar às bombas se a Petrobras reduzir os preços. A empresa define os preços a que vende para as distribuidoras, mas a partir daí os preços são livres, e sofrem outras influências. Distribuidoras e postos podem optar por não repassar a queda, ou repassar uma queda menor.

Além disso, as distribuidoras têm estoques comprados aos preços anteriores, e podem levar um tempo para repassar o corte no valor.

O governo também pode evitar que o consumidor sinta uma queda mais acentuada de preços nas bombas. Isso porque incide, sobre a gasolina e o diesel, um tributo chamado Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) – atualmente em R$ 0,10 por litro.

Como a volatilidade de preços é considerada prejudicial, o governo pode elevar a Cide, deixando os preços mais estáveis para o consumidor. As informações são do portal G1.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário