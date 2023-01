Cultura Concertos na Praia do Laranjal integram a programação do 11º Festival Internacional Sesc de Música

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Alunos bolsistas de várias partes do Brasil e do mundo chegam a Pelotas para se especializar em 18 instrumentos, canto lírico, composição e choro. Foto: Paulo Rossi Foto: Paulo Rossi

O 11º Festival Internacional Sesc de Música está ocorrendo em Pelotas e contará com atrações especiais neste final de semana. Desde o dia 16 de janeiro, a cidade vem respirando cultura através da presença de orquestras e professores de música reconhecidos mundialmente, bem como alunos bolsistas de várias partes do Brasil e do mundo, que vieram se especializar em 18 instrumentos, canto lírico, composição e choro.

O evento segue até o dia 27, também envolvendo toda a comunidade com dezenas de atrações gratuitas em diferentes espaços do município. No sábado (21), será a Praia do Laranjal o palco de uma das apresentações. De lá, o pelotense com carreira internacional Vitor Ramil interpretará sucessos como “Estrela, estrela” e “Satolep” ao lado da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté, que é o diretor artístico do projeto desde a sua primeira edição. O show tem início às 20h.

Através do Festival na Comunidade, parte do eixo sociocultural da ação, nesta sexta-feira (20), as orquestras Municipal e do Areal – do projeto social conduzido pela professora de música Lys Ferreira com alunos de escolas públicas de Pelotas – integram a programação com uma apresentação na Paróquia São José, às 20h. Mais cedo, às 19h30, é a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula que recebe um espetáculo, do Grupo de Canto do Festival.

Dentre os destaques do primeiro final de semana também está a Banda Sinfônica Acadêmica, às 20h, sob a regência de Mônica Giardini, na Praia do Laranjal, e a Gafieira do Festival no sábado, às 20h30, conduzida pelo grupo de choro do Festival, que promete não deixar ninguém parado na Nave. No domingo (22), tem recital de piano, às 15h, na Bibliotheca Pública Pelotense, e apresentação da Orquestra Sinfônica Acadêmica, com regência do norte-americano Robert G. Hasty, às 20h30, no Theatro Guarany. O espetáculo terá transmissão ao vivo pelo site www.sesc-rs.com.br/festival, onde também pode ser conferida a programação completa do evento.

Sobre o Festival Internacional Sesc de Música

Em sua 11ª edição, o evento tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical, fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, em parceria com a Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, e tendo como diretor artístico o maestro Evandro Matté, o Festival atua em dois eixos principais: pedagógico e sociocultural.

No plano pedagógico, são ofertados cursos de instrumentos, composição, canto lírico, choro, prática de música de concerto e câmara, prática de orquestra e prática de banda sinfônica para estudantes e profissionais da música. Já no sociocultural, são realizados recitais de professores e alunos, além de uma ampla programação de espetáculos gratuitos, abertos a toda comunidade.

