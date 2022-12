Cultura Vencedores do Prêmio Sesc de Artes Cênicas sobem aos palcos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Cena do espetáculo selecionado “O Iroko, a pedra e o sol”, de O Poste Soluções Luminosas (PE). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os vencedores da primeira edição do Prêmio Sesc de Artes Cênicas estão apresentando seus espetáculos nos seus estados de origem, sendo duas produções de Pernambuco, uma do Rio Grande do Sul, uma do Rio Grande do Norte e uma do Rio de Janeiro. O prêmio distribuiu recursos no valor total de R$ 340 mil, divididos entre as categorias, visando contribuir com a montagem das produções inéditas e incentivar o trabalho de grupos artísticos regionais.

Os espetáculos abordam temas relevantes com potencial para provocar a reflexão social, como o preconceito contra pessoas portadoras de HIV e a comunidade LGBTQIAP+, a vida dos quilombolas, a arte do circo e os desafios psicológicos atuais.

As produções vencedoras foram contempladas com os recursos conforme as categorias definidas no momento da inscrição, sendo uma no valor de R$ 100 mil; duas com o prêmio de R$ 70 mil; e outras duas com R$ 50 mil cada. Os criadores tiveram quatro meses para a montagem dos espetáculos, que contarão com quatro apresentações em teatros do Sesc ou espaços culturais parceiros.

Espetáculos selecionados

O Iroko, a pedra e o sol – O Poste Soluções Luminosas (PE)

O espetáculo conta a história de amor de dois adolescentes, Severino e Sebastião, que moram em uma pequena comunidade quilombola catequizada no sertão de Pernambuco. Após serem descobertos por viverem um relacionamento e um deles ter contraído HIV, ambos são presos e colocados em uma pequena casa no meio do sertão com portas e janelas vedadas e sem telhado, onde só podem ver o céu.

6/12, às 19h30 – Jaboatão (Samuel Campelo)

10/12, às 19h30 – Sesc Arcoverde

A Boba: uma jornada – Luíza Fontes (PE)

A dramaturgia narra a jornada de viagens através de várias vidas da palhaça Gardênia em busca de algo que lhe falta, percorrendo mares, rios, florestas e sertões. Quando ela acorda sem saber onde está, passa a contar sua história ao público por meio de números de palhaçaria, utilizando da comicidade física, magia cômica e do teatro de bonecos.

10/12, às 16h – Sesc Arcoverde

Frankinh@ – Uma história em pedacinhos – Projeto GOMPA (RS)

O espetáculo propõe uma reflexão sobre as relações de pertencimento, questionando como nos sentimos incluídos ou parte de algo, além de um estudo dos movimentos do corpo humano de modo instigante e divertido. Desconectar e reconectar os pedaços corporais criando um novo corpo a partir disso. A apresentação busca promover o intercâmbio cultural na infância e pretende impulsionar a criação autoral e de linguagem e ainda proporcionar a abordagem de diversos temas, como infância, crescimento, isolamento, bullying, amizade, criatividade e aceitação de si mesmo e dos outros.

13/12, às 10h e 14h30 – Teatro do Sesc Canoas (Canoas)

Reino dos Bichos e dos Animais, esse é meu nome – CIDA – Coletivo Independente Dependente de Artistas (RN)

O espetáculo utiliza a dança para abordar os tipos de corpos que são vistos como marcadores sociais, como mulheres, pretos, LGBTQIAP+, deficientes, povos originários e portadores de HIV e AIDS. O objetivo é quebrar paradigmas e instigar a reflexão do público contribuindo para a conscientização e redução do preconceito.

8/12 e 9/12, às 19h – Casa da Ribeira (Natal)

As pessoas – Márcia Santos (RJ)

As transformações sociais das últimas décadas têm nos impedido de repensarmos nossos valores e comportamentos. As Pessoas é um monólogo em que a personagem Zelma, de forma crítica e bem-humorada, provoca a reflexão sobre a observação e o julgamento que temos sobre outras pessoas.

8/12 a 11/12, de quinta a sábado, às 19h. Domingo, às 18h – Sesc Tijuca (Teatro 2)

