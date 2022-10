Cultura Unidades Sesc-RS realizam exibições gratuitas de filmes da 5ª Mostra Sesc de Cinema

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

Sessões acontecem de 04 de novembro a 1º de dezembro em diversas cidades gaúchas. Foto: Divulgação Vintage old fashioned projector in a dark room projecting a film, cinematography concept Foto: Divulgação

De 04 de novembro a 1º de dezembro, as Unidades Sesc-RS de Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana exibem filmes gaúchos selecionados para a 5ª Mostra Sesc de Cinema, no Panorama Estadual. A entrada é gratuita e a ação tem como objetivo difundir e incentivar a produção cinematográfica local.

A partir de aspectos técnicos e narrativos, além de elementos sociais, diversidade de linguagens, representatividades de gênero, raça, cor e territórios, 19 obras de curta, média e longa-metragem foram escolhidas pela comissão nacional como vencedoras no Rio Grande do Sul. São elas: “Antes do Azul” (Romy Pocztaruk), “Aquele da Paixão” (Diego Taffarel e Zé Correa), “Bandoneando” (Diego Muller), “Casa de Rio” (Luiz Cassol), “Construção” (Leonardo da Rosa), “Esporas” (Gustavo da Silva e Helder Machado), “Maria” (Guilherme de Carli), “Maria Mulher” (Daniel Herrera e André Constantin), “Mby’a Lejana: O Som o Espírito Guarani” (Gerson Karay), “Milonga Lejana” (Felipe Yurgel e Chico Maximila), “O que Pode um Corpo?” (Victor de Marco e Marcio Picoli), “Selfie” (Alex Sernambi), “Sementes da Retomada” (Marcelo Curia), “Será que Fica Pronto a Tempo?” (Cira Dias), “Sinal de Alerta” (Lory F e Frederico Restori) e “Subsolo” (Erica Maradona e Otto Guerra).

O concurso, resultado de um edital nacional, distribuirá mais de R$ 100 mil em licenciamentos aos cineastas vencedores da etapa, chancelando o compromisso do Sesc com a cena audiovisual. No Panorama Brasil, o Rio Grande do Sul está representado pelo filme “Quando Ousamos Existir”, dos diretores Cláudio Nascimento e Marcio Caetano, que será exibido em mostra on-line. Confira a programação completa das exibições no site: https://www.sesc-rs.com.br/mostradecinema/.

