Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

O sistema possui tecnologias de fiscalização, monitoramento e controle, que permitem o fluxo contínuo de caminhões Foto: Divulgação ANTT O sistema possui tecnologias de fiscalização, monitoramento e controle, que permitem o fluxo contínuo de caminhões - Foto: Divulgação ANTT Foto: Divulgação ANTT

O governo do Rio Grande do Sul vai implementar um novo sistema de pesagem na rodovia RSC-287, concessão que é administrada pela Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr). A novidade foi apresentada nesta quinta-feira (28), durante o Seminário Rodovias Inteligentes – Inovação e Tecnologia na Gestão da Infraestrutura Viária do RS, promovido pela Serg (Secretaria da Reconstrução Gaúcha).

A pasta, que é a responsável pelas parcerias público-privadas no Estado, e a Secretaria de Logística e Transportes assinaram um termo aditivo ao contrato da concessão para implementar o sistema conhecido por HS-WIM, de forma experimental, por dois anos no trecho concedido da estrada.

O sistema de pesagem com veículo em movimento, do inglês High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM), possui tecnologias de fiscalização, monitoramento e controle, que permitem o fluxo contínuo de caminhões.

O novo pórtico deverá ser instalado nas proximidades do km 88. O início da efetiva fiscalização dos veículos se dará após a fase de homologação do equipamento junto ao Inmetro. A concessionária deverá apresentar um plano de trabalho detalhado em até 30 dias, com cronograma de todas as etapas.

O objetivo de implementar o novo sistema é reduzir o tempo de viagem dos caminhoneiros, o consumo de combustíveis e o impacto ambiental relacionado à emissão de gases do efeito estufa, além ter de ganho de eficiência e desempenho no fluxo de informações da concessão.

“O Rio Grande do Sul se mostra aberto a inovações e o ambiente das concessões de rodovias nos permite experimentar elementos novos, que são realidade em outros lugares do mundo. Foi assim com o Free Flow no Bloco 3, onde o Estado se tornou uma referência para o país. Acredito que com o HS-WIM será da mesma forma”, afirmou o titular da Serg, Pedro Capeluppi.

A concessão

A RSC-287, trecho de 204,5 quilômetros de extensão, entre Tabaí e Santa Maria, é uma rodovia estadual administrada pela concessionária Rota de Santa Maria. A concessão de 30 anos, iniciada em agosto de 2021, prevê a duplicação de todo o trecho, nos dois sentidos de tráfego, com investimentos que devem superar os R$ 3,6 bilhões, beneficiando mais de dez municípios.

