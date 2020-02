Porto Alegre Concessão para placas de rua em Porto Alegre será assinada nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Empresa vencedora da licitação vai instalar e manter 82.478 placas por 20 anos Foto: Alex Rocha/PMPA Empresa vencedora da licitação vai instalar e manter 82.478 placas por 20 anos (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Será assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, nesta quinta-feira (20) o contrato para instalação, conservação e manutenção das 82.478 placas de rua de Porto Alegre. O documento será firmado com o Grupo Imobi, vencedor da licitação, em ato que terá início às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10).

A empresa venceu a concessão ao apresentar uma proposta comercial de R$ 18 milhões, mais que o dobro da proposição do edital de R$ 8,9 milhões. O valor será pago pelo Grupo Imobi à prefeitura ao longo dos 20 anos de contrato.

Depois das concessões para gestão do Auditório Araújo Vianna e instalação dos novos relógios digitais de rua, esta é a terceira PPP (parceria público-privada) concluída pelo atual governo municipal.

