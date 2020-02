Notas Capital Concessão para placas de rua será assinada nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Será assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, nesta quinta-feira, 20, o contrato para instalação, conservação e manutenção das 82.478 placas de rua de Porto Alegre. O documento será firmado com o Grupo Imobi, vencedor da licitação, em ato que terá início às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10).

