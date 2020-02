Notas Capital Inscrições abertas para estandes vagos no Camelódromo

19 de fevereiro de 2020

Estão abertas as inscrições para o sorteio dos 41 estandes e 40 vagas de cadastro reserva no Centro Popular de Compras Pop Center, o conhecido “Camelódromo”, do Centro Histórico de Porto Alegre. Os comerciantes interessados podem se candidatar até 3 de março, das 9h às 15h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na avenida Borges de Medeiros, nº 2244.

