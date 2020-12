Porto Alegre Concessionária repõe luminárias de LED furtadas na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











População volta a receber iluminação total no trecho, já com a nova tecnologia Foto: IP Sul/Divulgação População volta a receber iluminação total no trecho, já com a nova tecnologia. (Foto: IP Sul/Divulgação) Foto: IP Sul/Divulgação

A concessionária IP Sul, prestadora de serviços da prefeitura, realizou nesse domingo, 13, a reposição de 15 luminárias de LED que haviam sido furtadas de quatro postes de 15 metros localizados na avenida Bento Gonçalves, na Zona Leste. Assim, a população volta a receber iluminação total no trecho, já com a nova tecnologia.

As luminárias foram furtadas no final de outubro. Com auxílio das câmeras da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a 15 ª Delegacia de Polícia Civil identificou um infrator, que será indiciado por furto qualificado.

A operação da PPP (Parceria Público- Privada) de Iluminação Pública começou em setembro. Desde então, já foram trocadas luminárias em quase três mil pontos. A tecnologia conta com luminosidade 40% superior, melhor reprodução de cor e maior durabilidade.

A iniciativa vai modernizar 100% do parque de iluminação pública da Capital nos próximos dois anos. Com o novo sistema, haverá uma economia anual para os cofres públicos estimada em cerca de 50%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre