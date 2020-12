Porto Alegre Caminhão-tanque carregado de hidróxido de cálcio sofre acidente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

PRF e Fepam foram mobilizados junto da BR 448, na saída da cidade Foto: PRF/Divulgação PRF e Fepam foram mobilizados junto da BR 448, na saída da cidade. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) atenderam um acidente de trânsito envolvendo um caminhão-tanque em Porto Alegre.

O veículo, carregado com hidróxido de cálcio, saiu da pista na alça de acesso para a BR-448 (Rodovia do Parque) e caiu de uma altura de cerca de dez metros, ficando tombado no solo.

Houve vazamento de parte do produto químico, o que motivou a mobilização da Equipe de Emergência da Fepam para comparecer no local. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelo resgate da concessionária CCR ViaSul. O tráfego na alça da BR-448, perto da Arena do Grêmio, flui normalmente.

