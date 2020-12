Economia Consumidores brasileiros pretendem gastar menos neste fim de ano, aponta pesquisa

14 de dezembro de 2020

As compras de Natal e Ano-Novo de 2020 serão menores do que as do ano passado, de acordo com pesquisa da Boa Vista realizada com cerca de 400 consumidores de todo o Brasil.

Segundo o levantamento, 79% dos entrevistados afirmam que pretendem gastar menos esse ano do que em 2019, 14% vão gastar a mesma quantia e apenas 7% terão um fim de ano mais favorecido que o do ano passado. Em 2019, eram 67% os que pretendiam gastar menos, e 11% os que planejavam gastar mais que no ano anterior.

Assim como o valor das compras, a quantidade de presentes comprados nesse fim de ano deve diminuir. Dos consumidores entrevistados pela Boa Vista, 79% vão presentear alguém neste Natal. Porém, 75% vão comprar menos presentes que ano passado, contra 63% em 2019.

Outros 17% vão manter o número de presentes (eram 25% em 2019) e só 8% vão aumentar os presentes comprados (12% em 2019). Em média, os consumidores vão dar presentes a pelo menos duas pessoas, e o valor médio por presente será de R$ 58,65, uma queda de 2% em relação ao valor apontado em 2019.

O valor médio total das compras de fim de ano será, de acordo com a pesquisa da Boa Vista, de R$ 545,49, o que, para 56% dos consumidores, corresponde a menos de 25% da renda familiar. Em 2019, o valor médio foi de R$ 564,96.

Entre quem não vai dar presente de Natal neste ano, 23% não o farão pois estão endividados (eram 26% em 2019). Outros 20% apontaram o desemprego como explicação (25% em 2019), enquanto 20% não vão comprar presentes para priorizar pagamentos de outras despesas como casa, escola ou médico, por exemplo (10% em 2019).

A ceia de Natal também deve ser menos farta do que em 2019 para 46% dos consumidores. Para 42%, será igual e apenas para 12% será mais farta em 2020 do que no ano anterior. Na pesquisa do ano anterior, eram apenas 27% os que teriam uma ceia menor. A crise trazida pela pandemia e o distanciamento social imposto por ela, fator que deve impossibilitar festas com muitas pessoas, podem ser a principal explicação para as ceias menores.

Local de compra

Segundo a sondagem, 63% dos consumidores farão as compras em lojas físicas e 37% pela internet. Em 2019, esses números foram de, respectivamente, 77% e 23%, indicando uma alta nas compras on-line esperada por conta da pandemia.

Dos 37% que comprarão on-line, 89% se sentem seguros em fazer compras na web (ante 88% em 2019), enquanto outros 11% têm algum tipo de insegurança (12% em 2019). A pesquisa aponta que 73% consideram que há chance de fraudes durante as transações on-line, um aumento na comparação com o ano passado, quando estes eram 53%.

