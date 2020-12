Economia Saiba o que é um veículo versátil através de um catálogo de carros novos utilitários

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Cada veículo tem as suas próprias características e particularidades

Com certeza você já ouviu falar sobre veículos utilitários, mas talvez não conheça todas as suas características e por que são chamados desse modo, apesar de também serem conhecidos como veículos de transporte, veículos de carga ou veículos para entregas. Sem dúvida alguma, um utilitário é um veículo muito versátil.

O mercado automotivo é um mundo à parte: é uma quantidade imensa de carros de todos os tamanhos, cores, modelos, preços. Cada veículo tem as suas próprias características e particularidades, que são mais fáceis de entender olhando um catálogo de carros novos utilitário.

Mas em primeiro lugar, é importante saber o que é exatamente um veículo utilitário. Só então valerá a pena procurar em um catálogo de carros novos utilitário toda a informação sobre cada modelo para optar pelo seu ideal, se for o se interesse comprar um utilitário.

A origem da definição de carro utilitário vem do inicio do século XX, quando a necessidade de transportar pessoas, cargas e encomendas levou a aparição de veículos para esse fim. Assim surgiu o caminhão Scania e o TT da Ford.

O que é exatamente um carro utilitário?

É um carro versátil que pode andar tanto na cidade quanto nas estradas e que transporta pessoas, cargas e encomendas. Esse veículo oferece conforto, segurança e praticidade. Um carro utilitário pode ter carroceria aberta ou fechada.

De um modo geral, os utilitários são usados para transportar cargas e / ou encomendas e essa é a diferença com um carro convencional, por exemplo, que só transporta pessoas.

É claro que um carro de passeio pode transportar uma carga, dependendo do seu tamanho e do tipo de carga, mas um carro de passeio tem como objetivo o transporte de passageiros. Já alguns veículos utilitários possuem menor quantidade de bancos e mais espaço para cargas, pois a prioridade é o transporte de carga.

Existem, isso sim, alguns atributos para um utilitário que definem se o uso é pessoal ou comercial, ou ambas as opções. Esses detalhes podem ser a altura da carroceria, o espaço para a carga (que nem sempre é uma caçamba ou baú, mas que pode aparecer tendo bancos retráteis).

Agora bem, nem todos os carros utilitários são iguais, pois existem caminhonetes e existem picapes, com carrocerias abertas e carrocerias fechadas, com cabines simples ou cabines duplas. Mas existem as vans e os furgões.

Que diferenças existem entre as varias opções de carros utilitários?

Principalmente podem ter cabine simples que tem espaço para 2 ou 3 passageiros e um espaço maior no compartimento de cargas, cabine dupla que tem bancos traseiros para outros 2 o 3 passageiros e ainda a cabine estendida, que transporta de 2 a 3 passageiros na frente e, sem bancos traseiros, tem mais cobertura da cabine, o que permite um espaço maior para cargas, logo atrás dos bancos da frente.

Há carros utilitários leves e há carros utilitários tradicionais. Os leves são aqueles que têm como objetivo o conforto dos passageiros. Por esse motivo, costumam ter uma tecnologia avançada sem deixar de lado a caçamba ou um baú espaçoso para transportar cargas.

Os utilitários tradicionais têm um grande espaço para transportar cargas, mas a boa notícia é que não deixam de lado o conforto dos passageiros. Possuem potencia e excelente desempenho.

No Brasil existem diversos veículos utilitários, como por exemplo:

• Da marca Peugeot, estão o Peugeot Boxer Furgão e o Peugeot Boxer Minibus, que possuem vidros elétricos, ar condicionado, muito conforto e amplo espaço para carga.

• Da marca Chevrolet, estão o Chevrolet Montana, uma picape que permite ao motorista escolher entre gasolina ou etanol, e o Chevrolet S10, uma caminhonete que possui duas versões, uma com cabine simples e outra com cabine dupla.

• A Marca Fiat oferece o Fiat Strada, a melhor opção para quem roda na cidade e precisa transportar cargas de pequeno o médio porte, e o Fiat Fiorino, um furgão de pequeno porte ideal para transportar cargas dentro da cidade ou pequenas mudanças intermunicipais.

• Já o Renault Master foi o furgão mais vendido em 2019 por ser muito versátil, porque tem vários modelos que dão a possibilidade de usá-los de diversas maneiras.

