Sandra Lindsay é enfermeira da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Judaico de Long Island e trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus. A vacinação foi transmitida em um evento virtual que contou com a presença do governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo. “O que você faz todos os dias é o que faz um herói”, disse Cuomo em mensagem direcionada à profissional de saúde.

Os EUA começaram sua campanha de vacinação nesta segunda, após a aprovação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças no domingo (13). Profissionais de saúde na linha de frente da Covid-19 devem ser os primeiros a receber a vacina.

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou em uma rede social que “a primeira vacina foi administrada” e celebrou a aplicação: “Parabéns EUA! Parabéns, mundo!”.