Rio Grande do Sul Concluída melhorias na ERS-359, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Novas intervenções devem ser programadas para a rodovia ao longo deste ano Foto: Francine Thais Cagol/Divulgação Daer Novas intervenções devem ser programadas para a rodovia ao longo deste ano - Foto: Francine Thais Cagol / Divulgação Daer Foto: Francine Thais Cagol/Divulgação Daer

As condições de trafegabilidade da ERS-359, na Serra Gaúcha, estão renovadas após a finalização dos serviços de manutenção dos segmentos críticos do pavimento previstos no programa Avançar 2 do governo do Estado.

Iniciadas em março, as intervenções executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) – resultaram na eliminação das principais imperfeições localizadas nos 21 quilômetros da estrada pertencentes ao município de Cotiporã.

“Realizamos um aporte de R$ 3 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, para atender à demanda da população e qualificar uma via que atende a diversas indústrias e empresas da região, assim como aos turistas que visitam a cidade”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza. “Ainda em 2022, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, devemos investir novamente na rodovia a fim de assegurar a durabilidade das atividades e manter o deslocamento seguro e confortável”, acrescenta.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta que o trabalho finalizado em abril ocorreu de modo a otimizar a aplicação dos valores recebidos do governo do Estado.

“Por meio de vistoria técnica feita por profissionais da autarquia, identificamos os trechos com maior deterioração e concentramos os esforços neles. No caso, foram os três quilômetros finais e iniciais do segmento, que precisaram de recapeamento asfáltico”, detalha. “Nos demais, houve reparos pontuais suficientes para eliminar imperfeições e melhorar o deslocamento na ERS-359, que contou, ainda, com nova sinalização”, complementa.

