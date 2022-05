Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra mais 696 novos casos de Covid

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Com isso, o Rio Grande do Sul chegou a 2.384.952 contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) registrou, nesta quarta-feira (18), mais 696 novos casos de coronavírus. Com isso, o Rio Grande do Sul chegou a 2.384.952 contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Do total de infectados, a SES relata que 97% dos que contraíram a enfermidade já conseguiram se recuperar, enquanto 1% – o equivalente a mais de 22 mil pessoas – permanece em acompanhamento médico.

A SES reportou, ainda, mais 10 mortes em razão da Covid nesta quarta-feira. Com isso, o RS alcança a marca de 39.413 vidas perdidas para a doença. A mortalidade do coronavírus no Rio Grande do Sul é de 346,4 a cada 100 mil habitantes. Já a letalidade segue em 1,7%.

A ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva registra estabilidade nesta tarde, com taxa de 68,4%.

