Porto Alegre Concluída operação de limpeza em seis unidades de triagem atingidas por alagamentos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram retirados fardos de papelão, bags e resíduos pesados. Foto: Rodger Timm/PMPA Foram retirados fardos de papelão, bags e resíduos pesados. (Foto: Rodger Timm/PMPA) Foto: Rodger Timm/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre concluiu nesta semana uma operação de limpeza em seis Unidades de Triagem (UTs) atingidas pela enchente histórica de maio. A ação contou com caminhões e retroescavadeiras para recolhimento dos resíduos seletivos e demais materiais estragados pela água.

Foram retirados fardos de papelão, bags e resíduos pesados que obstruíam as áreas das UTs, incluindo aqueles espalhados dentro dos galpões e nos pátios. Conforme a prefeitura, após a remoção dos resíduos, as UTs passarão por uma limpeza mais detalhada, com seus próprios trabalhadores, visando à retomada dos trabalhos e o retorno das atividades de triagem de materiais recicláveis.

As unidades de triagem que receberam a operação de limpeza pelo DMLU:

– Unidade de Triagem Coadesc – rua Seis, 113, bairro Humaitá

– Unidade de Triagem UT Frederico Mentz – rua Frederico Mentz, 1167, bairro Navegantes

– Unidade de Triagem UT Anitas – rua Voluntários da Pátria, 4201, bairro Floresta

– Unidade de Triagem UT Aterro Norte – rua Sérgio J. Dieterich s/n°, bairro Sarandi

– Unidade de Triagem UT Reciclando Pela Vida – rua Júlio Olszewski, 01

– Unidade de Triagem UT Anjos da Ecologia – rua Júlio Olszewski, 01

“Esse apoio na limpeza das unidades de triagem é mais um esforço dos técnicos para agilizar a recuperação dos espaços das nossas contratadas e auxiliar a operação dos triadores, que tanto contribuem com o ambiente e com a cidade”, destaca o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/concluida-operacao-de-limpeza-em-seis-unidades-de-triagem-atingidas-por-alagamentos-em-porto-alegre/

Concluída operação de limpeza em seis unidades de triagem atingidas por alagamentos em Porto Alegre

2024-06-28