Esporte Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai pela Copa América

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Canarinho enfrenta o Paraguai pela segunda rodada do Grupo D, nesta sexta-feira (28), às 22h. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A Canarinho enfrenta o Paraguai pela segunda rodada do Grupo D, nesta sexta-feira (28), às 22h. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira espera deixar o indigesto empate na estreia da Copa América para trás. O Brasil enfrenta o Paraguai pela segunda rodada do Grupo D, nesta sexta-feira (28), às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Estados Unidos.

Apesar do resultado ruim na primeira exibição, o técnico Dorival Júnior acredita estar no caminho correto, desde que o ataque não seja “infeliz nas finalizações“. O treinador elogiou a troca de passes e aproximação da equipe.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana garantiu que “a cabeça está boa” mesmo sem a vitória. “A gente está acostumado, quando o resultado esperado não vem, é normal que apareçam as críticas. Isso nos fortalece e faz com que trabalhe cada vez mais para buscar os objetivos”, disse o jogador do Atlético-MG, após a delegação brasileira chegar em Las Vegas, palco do jogo desta sexta-feira.

Ele também explicou que ainda “afina” a parceria com Vini Jr. no lado esquerdo do time, concordando com Dorival sobre as dificuldades encontradas pelo craque. “Vini tem tudo para ganhar o prêmio de melhor do mundo. Realmente, quando ele encosta na bola, sempre tem três jogadores marcando, por isso muitas vezes eu não faço o movimento de ultrapassar. Se eu fizer isso, acabo levando mais um marcador em cima dele”, aponta o lateral.

Enquanto o ataque não mostrou trabalho, o zagueiro Marquinhos destacou a pressão do time quando o adversário tinha a posse da bola. “Nós tivemos um perde-pressiona bom, roubamos algumas bolas em campo adversário”, disse, mas reconheceu: “Cabe à gente criar alternativas para podermos ter mais oportunidades claras e fazer os gols”.

Um dos desafios dos jogadores era o calor, já que os termômetros superaram os 40ºC. No Allegiant Stadium, contudo, há um sistema de climatização que a ameniza o desconforto térmico.

O Paraguai vem de derrota para a Colômbia. Na partida, o time teve postura semelhante à da Costa Rica, com fechamento de espaços. Entretanto, a equipe foi vazada duas vezes pelos atacantes colombianos. O técnico vem em uma sequência ruim nos amistosos preparatórios, com derrotas para Chile e Peru, e somente uma vitória magra contra o Panamá.

Ainda assim, os paraguaios podem apresentar perigos. O principal é Julio Enciso, atacante de 20 anos do Brighton, da Inglaterra. Foi ele que descontou o placar na partida de estreia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-enfrenta-o-paraguai-pela-copa-america/

Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai pela Copa América

2024-06-28