Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre alerta para previsão de frio intenso nos próximos dias

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

O órgão orienta a população a se manter aquecida entre esta sexta e terça. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta preventivo de frio intenso entre a noite desta sexta-feira (28) e a manhã de terça-feira (2). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio de origem polar ingressa no Rio Grande do Sul, provocando temperaturas abaixo da média para esta época do ano, com mínimas inferiores a 5 graus na capital gaúcha.

Equipes da Defesa Civil e da subprefeitura distribuíram 500 cobertores na região do Arquipélago na manhã desta sexta-feira.

O órgão orienta a população a se manter aquecida e a evitar técnicas perigosas que possam colocar pessoas e animais de estimação em risco, como o uso inadequado de aquecedores e sobrecarga da rede elétrica. É recomendado também abrigar-se em locais seguros e, em caso de necessidade, buscar auxílio e abrigo temporário junto a parentes, amigos ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura.

Acolhimento

O ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre está preparado para receber pessoas em situação de rua, caso haja necessidade, a partir desta sexta-feira (28). O espaço localizado na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana, será utilizado para acolher exclusivamente homens, das 19h às 7h, caso as vagas nos albergues já estiverem ocupadas.

“As unidades de atendimento em Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros POPs e albergues seguem reforçando as orientações para a população de rua enquanto as equipes de abordagem realizam buscas diariamente”, destaca o presidente da Fasc, Cristiano Roratto.

De acordo com a coordenadora da Associação Inter-Comunitária de Atendimento Social (Aicas), Kizzy Pereira, a entrega de cobertores, doações de roupa, toucas de lã e kits higiene estão no calendário de atividades diárias. “Intensificamos as abordagens sistemáticas depois das 18h com o propósito de ofertar os espaços de albergagem, os serviços e o atendimento diurno nos Centros POPs”, afirma. A Aicas integra a rede parceira da Fasc.

Segundo a prefeitura, as 11 equipes de abordagem social atuam diariamente das 8h30 às 17h30. Na região Centro, até as 21h. Já a abordagem da ronda noturna por meio de busca ativa funciona das 20h às 23h. Além da busca ativa, o acesso para os espaços pode ser solicitado por meio da Central de Abordagem pelo canal 156 opção 7, que funciona 24h.

Previsão do tempo – fim de semana

Sábado (29): poucas nuvens e vento predominante de oeste, entre fraco e moderado. Temperatura mínima de 5 e máxima de 13 graus.

Domingo (30): poucas nuvens com possibilidade de geada, vento noroeste fraco. Temperatura mínima de 2 e máxima de 13 graus.

Segundo o Inmet, no sábado há risco de geada na Fronteira Oeste, Campanha, Região Sul, Região Central, Serra, Vale do Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí e parte da Região Noroeste e Norte.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

2024-06-28