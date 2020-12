Rio Grande do Sul Concluídas as obras de desmonte da antiga praça de pedágio de Gravataí, na Freeway

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Processo total levou 40 dias, cinco antes do previsto inicialmente; ações agora acontecem fora das pistas Foto: CCR/ViaSul/Divulgação

A CCR ViaSul concluiu nesta terça-feira (15), as obras de desmonte da antiga praça de Gravataí, localizada no km 77 da Freeway. Iniciadas no dia 5 de novembro, a previsão era de que as obras levassem 45 dias, porém as equipes da concessionária conseguiram antecipar a finalização.

Durante o período, a concessionária atualizou os usuários sobre a evolução das ações. Entre os serviços, foram feitos a retirada da cobertura, remoção e demolição das cabines, submarinos e demais estruturas, além da readequação do pavimento.

Agora os esforços estão voltados para as ações de limpeza do restante do canteiro, a serem realizadas nas áreas mais externas à rodovia. Ainda, a Concessionária já atua nos ajustes finais para dar início às obras de implantação da barreira de concreto que dividirá as pistas.

O tráfego no local segue normalmente, sem desvios nem bloqueios. A Concessionária permanece sinalizando o local e orientação aos motoristas que respeitem os limites de velocidade.

