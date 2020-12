Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde envia 40 camas de UTI para cinco hospitais no RS

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Móveis hospitalares foram entregues na Divisão e Suprimentos da SES. Foto: Divulgação/SES Móveis hospitalares foram entregues na Divisão e Suprimentos da SES. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

Cinco hospitais gaúchos recebem nesta terça-feira (15) 40 camas de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para atendimento de pacientes com Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os equipamentos foram comprados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) por meio de pregão eletrônico realizado neste ano, quando também foram adquiridos respiradores e monitores.

A compra foi efetuada com verbas de convênio com o MPRS (Ministério Público Estadual), que disponibilizou o repasse oriundo do FRBL (Fundo Reconstituição de Bens Lesados).

As instituições hospitalares contempladas são o Hospital Santo Ângelo (5 camas), Hospital Auxiliadora de Rosário do Sul (5 camas), Hospital São Carlos de Farroupilha (10), Santa Casa de Uruguaiana (10) e Hospital Regional de Santa Maria (10).

Estado disponibiliza mais 117 leitos de UTI

Para dar conta do atendimento ao crescente número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde colocou em operação mais 117 leitos de UTI nos últimos 20 dias.

São 60 novas vagas e outras 57, reativadas. Nas próximas semanas, ainda serão abertos mais 58 leitos de UTI adulto. Todos serão destinados para receber pacientes com coronavírus pelo SUS, em hospitais de diferentes regiões do Estado.

Instituições onde foram reativadas ou abertas novas UTIs:

• Hospital de Caridade Beneficência, de Cachoeira do Sul;

• Hospital de Canela;

• Fundação Universidade de Caxias do Sul – Hospital Geral;

• Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre;

• Hospital de Sapiranga – Sociedade Beneficente Sapiranguense;

• Hospital Bom Jesus, de Taquara;

• Fundação Universitária de Cardiologia – Hospital Viamão;

• Hospital São Francisco de Assis, Parobé.

Estado repassa R$ 43 milhões para municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, pagou, nesta terça-feira (15), R$ 43 milhões para programas municipais da área da saúde. O repasse evidencia o compromisso da gestão em manter os pagamentos em dia.

O recurso é destinado ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do Sistema Único de Saúde, como ESF (Estratégia Saúde da Família), Pies (Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entre outros.

