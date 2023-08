Rio Grande do Sul Concurso com mais de 300 vagas será aberto em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Serão cinco editais de nível médio, técnico e superior Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Prefeitura de Sapucaia do Sul confirmou na sexta-feira (11), através da secretaria de Gestão Pública, que vai abrir concurso público para todas as áreas da administração pública municipal.

É a primeira vez na história do município que um concurso público de tamanha abrangência é realizado, contemplando todas as secretarias da prefeitura em um único momento. Serão cinco editais de nível médio, técnico e superior. Além disso serão mais de 300 vagas.

A banca que irá executar as provas será a Fundatec. Os candidatos aprovados e convocados terão como benefícios plano de saúde IPE Saúde, vale alimentação, vale transporte da residência até o local de trabalho e plano de carreira para Guarda Municipal, Magistério e Motoristas.

O primeiro edital será publicado na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto. O segundo e terceiro edital será publicado dia 21 de agosto, o quarto edital será publicado dia 28 de agosto e o quinto edital será no dia 04 de setembro.

As inscrições devem ser feitas através do site: www.fundatec.org.br. O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por mais dois anos, conforme a necessidade da administração. Os candidatos poderão ser convocados nesse período. As provas serão em finais de semana diferente, ampliando as chances dos candidatos para concorrerem a mais de um cargo.

