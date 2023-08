Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul comemora 62 anos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

O evento que ocorrerá em frente à Prefeitura de Sapucaia do Sul, terá início a partir das 13h e promete uma tarde com muitas atrações Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A prefeitura de Sapucaia do Sul, através da Secretaria de Cultura e Turismo, comemora 62 anos de emancipação mo próximo domingo (20). Entre as atrações para a comunidade, diversas apresentações artísticas, brinquedos infláveis e muito mais.

O evento ocorrerá em frente à Prefeitura de Sapucaia do Sul e terá início a partir das 13h e promete uma tarde com muitas atrações. Na ocasião, shows com Dj Augusto Fagundes, Stephanie Kauana, Priscila Pires, Júnior e Murilo, o grupo Corpo e Alma e o Pagode do Rafa.

Além disso terá a presença confirmada da Unidade Móvel do Senai, Ônibus do Sport Club Internacional (com ex-atletas e taças), brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e o melhor: 62 metros de bolo para distribuição gratuita aos Sapucaienses.

“Buscamos fazer uma programação bem eclética, envolvendo muitos estilos musicais e dando destaque aos artistas do nosso município. Além disso, teremos diversas atrações em paralelo e um delicioso bolo para a nossa comunidade”, ressaltou o Secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Verissimo.

*SERVIÇO:

*Quando:* Domingo, 20 de agosto

*Local:* Paço Municipal – Av. Leônidas de Souza, 1289.

*Horário:* A partir das 13 horas.

Sapucaia do Sul comemora 62 anos

