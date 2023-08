Rio Grande do Sul Expointer conta com 4.275 animais de argola e rústicos nesta edição

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

A próxima edição da feira contará com 795 exemplares, entre bovinos, equinos, ovinos, bubalinos e coelhos. Foto: Acervo Seapdr

As inscrições dos animais rústicos, aqueles que participam de provas e leilões, para a 46ª Expointer terminaram em 10 de agosto.

A próxima edição da feira contará com 795 exemplares, entre bovinos, equinos, ovinos, bubalinos e coelhos. Somando-se aos animais de argola, ao todo são 4.275 animais inscritos em 2023.

Houve uma queda no número de rústicos inscritos no comparativo com o ano passado (1.285 animais). Isto acontece devido a tradicional feira de novilhas selecionadas, promovida pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) durante a Expointer, não ser realizada neste ano.

Expointer 2023

Com realização entre 26 de agosto e 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre), a 46ª Expointer tem por expectativa repetir ou mesmo superar o sucesso da edição do ano passado, que bateu recordes de público e de faturamento, atraindo mais de 750 mil pessoas e movimentando mais de R$ 7 bilhões em negócios.

Além de 3.480 animais inscritos para exposição e concursos da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 380 expositores, número 10% maior que o do ano passado. A programação completa está em fase de conclusão e pode ser conferida no site expointer.rs.gov.br.

