Rio Grande do Sul Concurso com vagas de níveis médio e superior na Prefeitura de Porto Alegre encerra inscrições nesta segunda

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Cargos são de provimento efetivo e abrangem a administração direta, autárquica e fundacional. Haverá ainda formação de cadastro reserva. (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA)

As inscrições para o concurso público para diversas áreas de níveis médio e superior na Prefeitura de Porto Alegre encerram nesta segunda-feira, 1º de agosto. Os cargos são de provimento efetivo e abrangem a administração direta, autárquica e fundacional. Haverá ainda formação de cadastro reserva.

Segundo o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, as áreas contempladas resultaram de um estudo prévio que apontou os pontos de maior necessidade de reposição. “Buscamos com este concurso suprir a carência de pessoal existente na administração direta e indireta, visando a qualificar a prestação de serviços à população. Um exemplo é o caso do cargo de nível médio para assistente administrativo, cujo último concurso ocorreu em 2016.”

As vagas são para assistente administrativo, eletrotécnico, administrador, analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, assistente social, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro químico e médicos especialistas em Cardiologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Emergência, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia, Hematologia Pediátrica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Infantil, Neonatalogia, Oftalmologia, Oftalmologia Pediátrica, Traumatologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Psiquiatria Infantil e Urologia.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da Fundação La Salle. O valor da taxa é de R$ 88,86 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 157,96 para os de nível superior. A forma de seleção se divide em acesso universal, acesso de pessoa com deficiência e acesso de pessoa negra. O concurso tem validade de dois anos, a contar da data de publicação do edital de homologação final do certame, podendo ser renovado por igual período.

Procempa

A Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) também abriu concurso público para seleção de 42 profissionais e cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto e a prova será no dia 25 de setembro. As vagas são para candidatos com ensino superior completo e o salário é de R$ 8.181,47, mais benefícios. A inscrição pode ser feita na sede da Objetiva Concursos, localizada na rua Casemiro de Abreu, 347, bairro Rio Branco, de segunda a sexta, das 9h às 11h45 e das 13h30 às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 120.

