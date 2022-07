Política Eduardo Leite é confirmado pelo PSDB para concorrer ao Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Durante o evento, que teve também a presença do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, foram homologados também os candidatos a deputado federal e estadual. Foto: Reprodução/Twitter PSDB Durante o evento, que teve também a presença do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, foram homologados também os candidatos a deputado federal e estadual. (Foto: Reprodução/Twitter PSDB) Foto: Reprodução/Twitter PSDB

O PSDB oficializou, em convenção neste domingo (31), a candidatura de Eduardo Leite ao governo do Estado. O nome do ex-governador foi aprovado por unanimidade. A convenção também confirmou a aliança dos tucanos com o União Brasil e o Podemos. Durante a convenção, que contou com música, balões e a participação de um cantor, também foi lançado o jingle da campanha. O evento ocorreu no teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), em Porto Alegre.

Em discurso, Leite chamou a militância para ir às ruas em busca de apoio, fez promessas em caso de reeleição. “Nós estamos aqui para dizer que não vamos nos omitir, vamos levar a mensagem do amor, da esperança, do diálogo. Estar no centro não é ficar em cima do muro, é saber o que fazer”, afirmou.

“Temos cerca de 60 dias pela frente. Precisamos espalhar imediatamente, por todos os cantos do Rio Grande, as conquistas que nosso governo teve e tem. Não é pouca coisa. Temos muito para apresentar aos gaúchos e às gaúchas.”

Durante o evento, que teve também a presença do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, foram homologados também os candidatos a deputado federal e estadual.

Leite renunciou ao mandato e transmitiu o cargo de governador ao seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, em 1° de abril. Em 13 de junho, em coletiva realizada no diretório estadual do PSDB, foi anunciada a sua pré-candidatura ao governo.

Coligações

De acordo com a legislação eleitoral, os partidos e coligações têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas a governador (e vice), senador, deputado federal e deputado estadual, bem como seus respectivos suplentes. Para a Presidência da República, o prazo termina cinco dias antes.

A votação popular está marcada para 2 de outubro. Caso seja necessário segundo turno para a escolha de presidente e/ou governador, os eleitores voltarão às urnas no dia 30 do mesmo mês.

