Rio Grande do Sul Concurso da Brigada Militar: jovens em vulnerabilidade social podem se candidatar a 140 bolsas de estudo integrais

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Edital tem inscrições abertas até o dia 23. (Foto: Foto: Arquivo/SSP-RS)

Nessa sexta-feira (7), a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) abriu processo seletivo prevendo 140 bolsas integrais em aulas preparatórias para o concurso de soldado da Brigada Militar (BM). A iniciativa abrange a modalidade à distância e tem inscrições abertas até o dia 21 de março.

O edital é voltado a alunos jovens, preferencialmente aqueles que vivem em grupos socialmente vulneráveis. De acordo com o governo do Estado, trata-se de uma oportunidade para que esses gaúchos tenham uma melhores condições para disputar o certame e contribuir para a segurança pública no Rio Grande do Sul.

Titular da SJCDH, Fabrício Peruchin ressalta: “Trabalhamos diretamente com a juventude e sabemos de toda a sua capacidade”. O edital pode ser conferido na íntegra por meio de link no site estado.rs.gov.br.

Capacitação

Nessa quinta e sexta-feira, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil realizou em Lajeado (Vale do Taquari) promoveu a capacitação de municípios para gestão de riscos e desastres, por meio do Curso Básico de Proteção e Defesa Civil. A atividade teve formato híbrido, com aulas presenciais e à distância para coordenadores municipais do órgão.

A iniciativa é da Casa Militar, por meio de sua Subchefia de Proteção e Defesa Civil, em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Gabinete de Estudos Climáticos (GabClima), do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

“A ação é um marco significativo pela envergadura e por envolver temática que está em evidência após os desastres enfrentados pela população gaúcha”, ressalta o governo gaúcho. O Ministério Público ofereceu a estrutura do seu Ceaf para viabilizar as aulas à distância e o seminário presencial, realizado em Porto Alegre.

No Vale do Taquari, uma das regiões gaúchas mais afetadas pelas enchentes recordes de 2023 e 2024, a participação dos gestores municipais tem sido fundamental nesse tipo de ação. A capacitação oferece subsídios para o atendimento das demandas de proteção e defesa civil pelas autoridades municipais em um contexto significativo de perdas humanas danos materiais muito expressivos.

A pasta já elaborou um calendário para o cumprimento da etapa presencial em suas demais coordenadorias regionais. No plano está a capacitação, já neste semestre, de todos os coordenadores que atuam nos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

2025-03-07