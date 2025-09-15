Colunistas Condenação de Jair Bolsonaro reforça candidatura de Tarcísio de Freitas, e projeta maioria da direita no Senado em 2026

Por Flavio Pereira | 15 de setembro de 2025

Governador de São Paulo Tarcisio de Freitas, desponta como principal nome para ocupar o espaço de Jair Bolsonaro0 na eleição presidencial de 2026. (Foto: Reprodução vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O entorno de Lula, avaliam fontes do Estadão, projetam que após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, será difícil conter uma vitória esmagadora da direita nas eleições para a Câmara e o Senado em 2026. O bolsonarismo aumentou sua força para formar alianças regionais. A esquerda identifica hoje uma falta de nomes competitivos em diversos estados, e uma alternativa arriscada seria cooptar alguns nomes do centrão, em especial para a disputa ao Senado. A razão ´uma só: se hoje o PL possui 15 senadores, representando a maior bancada da Casa, a possibilidade de aumentar esse espaço, é muito grande. Hoje, os aliados do PL em outros partidos formam um grupo de 41 senadores. São necessários votos de 54 senadores para aprovar um impeachment de ministro do Supremo. Os cálculos do bolsonarismo projetam uma bancada de 60 senadores. Nos cálculos da direita, essa maioria no Senado, somada à eleição de Tarcísio de Freitas para presidente em 2026, daria força política à direita, para um acordo de Anistia

Zucco denuncia que Governo Federal paga R$ 3,9 bilhões de emendas parlamentares para impedir Anistia

Líder da Oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Luciano Zucco (PL), gravou um vídeo denunciando que “o governo Lula quer comprar apoio parlamentar para evitar o projeto da anistia”. Segundo o líder da oposição, a liberação é feita na semana em que poderá ser discutido o projeto de Anistia:

– Na sexta-feira, o governo liberou o pagamento R$ 3,2 bilhões em emendas, justamente na semana que antecede a discussão do projeto da Anistia, prevista para a próxima reunião de líderes, na terça-feira”, denuncia Zucco.

Marcel van Hatten: “o careca do INSS vai falar!”

O deputado federal Marcel van Hatten (NOVO) que integra a CPMI da Roubalheira do INSS confirmou ontem que “o careca do INSS vai falar”. Marcel disse que após conversar com o relator, deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), obteve a confirmação de que, contrariando a própria posição do seu advogado, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” confirmou que vai comparecer nesta segunda-feira, e que pretende revelar o que sabe sobre este golpe bilionária praticado contra os velhinhos aposentados e pensionistas do INSS.

Gurizada já tira empréstimo?

O acesso às investigações da roubalheira do INSS começa a trazer dados estarrecedores da ousadia dos ladrões.

O Senador Izalci Lucas (PL-DF) denuncia que mais de 500 mil crianças possuem empréstimos consignados em seus nomes.

A resposta de Nikolas Ferreira após Júnior Lima falar da Anistia

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi direto, ao comentar na sua rede social do X, a declaração do cantor Junior Lima no The Town, quando afirmou que “Anistia é o c…”:

– Gritar sem anistia é fácil…difícil é saber quem você é sem a Sandy”, afirmou Nikolas.

Presidente da Comissão de Segurança da Câmara encaminha representação contra o jornalista Eduardo Bueno

As declarações abjetas do jornalista Eduardo Bueno produziram algumas reações importantes no âmbito penal. Deputado federal IPL-SP) e Delegado de Policia (SP) licenciado, Paulo Bilynskyj (PL) protocolou sábado (12) uma representação ao Secretário da Segurança Publica do Rio Grande do Sul, Delegado Sandro Caron . No documento, Paulo Bilynskyj narra que “na qualidade de Deputado Federal, Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Delegado de Polícia, venho, por meio do presente expediente, apresentar representação em face das declarações públicas recentemente proferidas pelo senhor Eduardo Bueno, conhecido como “Peninha”, em vídeo publicado em sua conta oficial na rede social Instagram, cujo conteúdo atinge diretamente a ordem pública, a segurança das instituições e a integridade do Estado Democrático de Direito. O conteúdo veiculado, de acordo com informações de veículos de imprensa e redes sociais, configura grave ameaça à ordem pública e à estabilidade das instituições democráticas”, menciona o documento que pede investigação sobre o fato.

Queixa-crime no Ministério Publico contra Peninha

Ainda no sábado, o advogado Adão Paiani protocolou no Ministério Público do estado, Notícia-Crime contra Eduardo Bueno, vulgo “Peninha” pela prática, em tese, dos delitos de Apologia e Incitação ao Crime (arts. 286 e 287 do Código Penal).

New York Times: voto do ministro Luiz Fux mostra “ flagrante falta de provas para apoiar as acusações” contra Jair Bolsonaro.

Um artigo de opinião publicado neste domingo (14) no jornal americano The Wall Street Journal (WSJ) afirma que o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux — que absolveu Jair Bolsonaro no processo sobre a suposta tentativa de golpe — mostra uma “flagrante falta de provas para apoiar as acusações” contra o ex-presidente. O artigo é assinado pela colunista Mary Anastasia O’Grady, que escreve sobre a política na América Latina.

O WSJ comenta que o julgamento contra Bolsonaro foi ideológico, e não judicial. “O juiz que presidiu o caso foi Alexandre de Moraes, um conhecido adversário de Bolsonaro. Ele votou para condenar em todas as cinco acusações. Assim como o juiz Flávio Dino, ex-ministro da justiça de Lula. O ex-advogado pessoal do Sr. da Silva, o juiz Cristiano Zanin, também o declarado culpado. Isso foi o suficiente para condenar, embora um quarto juiz, nomeado por Lula, também se juntou à maioria”, escreveu O’Grady.

O artigo também relembra quando o STF anulou a condenação do atual presidente Lula por corrupção em 2017, que havia sido “confirmada em duas instâncias”. “A decisão deixou Lula livre por um tecnicismo e veio depois que o estatuto de limitações fez com que fosse tarde demais para reabrir o caso”, analisa o jornal americano.

Segundo ela, “em um país sério, o juiz Moraes, como suposto alvo da suposta conspiração, teria se recusado” a participar do julgamento.”

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

