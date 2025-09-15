Cláudio Humberto Salta para R$ 10,3 bilhões o gasto de Lula com emendas

Por Cláudio Humberto | 15 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Disparou para mais de R$ 10,3 bilhões o total de gastos com emendas parlamentares do governo Lula (PT), até o dia 4 de setembro. Ainda assim, Lula e cia. não conseguem melhorar muito a relação petista no Congresso, apesar de ter conseguido manter na gaveta o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro. No início de julho, o total de gastos do governo com emendas parlamentares foi de “apenas” R$ 3,7 bilhões.

Dois tipos

O governo Lula (PT) já pagou R$ 9 bilhões em emendas individuais, diz o Tesouro Nacional, e R$ 1,33 bilhões em emendas de bancada

Referência

Maior estado da federação, São Paulo e municípios paulistas receberam R$ 953 milhões em emendas, este ano.

Curioso

Em 2025, a Paraíba do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep), foi agraciada com R$ 263 milhões em emendas.

Comparação

O Distrito Federal, com 8 deputados, recebeu uma merreca em emendas: R$ 88 milhões. Um terço da Paraíba, com 15 deputados.

Atuação de Alckmin desperta ciúmes em petistas

Quem entrou na frigideira do PT nas últimas semanas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tentou algo (quase nada) para aliviar o tarifaço de 50% cobrado pelos Estados Unidos em cima de produtos brasileiros que chegam por lá. Alckmin está em alta entre ricaços do setor produtivo, já que circula entre Estados Unidos e Europa costurando acordos para novos mercados e alívio para alguns produtos, como celulose, metais preciosos, combustíveis e fertilizantes.

Dor de cotovelo

Na Casa Civil, Rui Costa, que esperava ser o gerentão e sucessor de Lula, tipo Dilma Rousseff, sofre com eterna dor de cotovelo.

Inimigo em comum

Perto da Casa Civil, outro ofuscado pelas incursões de Alckmin no tarifaço é Fernando Haddad (Fazenda). Costa e Haddad se detestam.

Poder é a questão

Para não ficar atrás dos R$ 30 bilhões do “Brasil Soberano” de Alckmin, Costa turbinou o Novo Pac, que será de R$ 52,9 bilhões (2026).

Perplexidade

Condenado pelo “golpe”, Alexandre Ramagem (PL-RJ) diz que a acusação contra ele se baseia na delação de Mauro Cid. No entanto, o deputado faz uma ponderação: nem sequer é citado na deleção.

Custo Lula

Por aqui, sem nem explicar, o tarifaço do Brasil sob Lula deixa o iphone 17 quase o dobro do preço praticado nos Estados Unidos. Lá, o smartphone parte de US$ 799. Por aqui, US$ 1.481 ou R$ 7.999.

Passou e disparou

A CPI Mista que investiga a gatunagem no INSS precisou de poucos dias para superar os 1577 requerimentos que a CPI da Covid recebeu em midiáticos seis meses. Esta semana, beirou os 1800.

Anistia só na esquerda

Petista raramente se preocupa com escrúpulos. No DF, um deputado distrital apresentou projeto de anistia de multas aplicadas pela Justiça a pelegos que promoveram greves ilegais e abusivas.

Cargos e grana

O governo Lula briga para tentar barrar o projeto de anistia, em vias de votação na Câmara. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) deve arroxar a base com emendas parlamentares e as boquinhas, claro.

Mãe Joana

Enquanto os Estados Unidos afundam sem choro nem vela navios de tráfico de drogas venezuelanos, no Brasil aviões traficantes são só “acompanhados”. Na quarta (10), isso rendeu fuga do piloto traficante.

Como eles gastam

Para se ter noção do tamanho do esquema do INSS, a operação da PF ordenada pelo ministro do STF André Mendonça apreendeu, além de réplica da McLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca de ultra luxo Richard Mille que, se genuíno, vale mais de R$8 milhões.

Pode ser mais

Somente alguns poucos relógios encontrados pela PF na operação contra a roubalheira no INSS, sexta (12), valem dezenas de milhões de reais, com marcas como Richard Mille, Patek Philippe, Rolex etc.

Pergunta na coerência

Roubar o INSS é golpe de Estado?

Poder sem pudor

Questão de fé

José Sarney presidia o Senado, no governo FHC, quando uma jornalista contou que o então presidente FHC afirmara no exterior que Deus havia sido bom com o maranhense, por lhe dar mais um ano de mandato quando ele era presidente. Sarney reagiu com fina ironia, aludindo ao ateísmo militante de FHC: “⁠De fato, Deus é generoso com quem acredita nele…”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/salta-para-r-103-bi-gasto-de-lula-com-emendas/

Salta para R$ 10,3 bilhões o gasto de Lula com emendas

2025-09-15