Mundo Condição física do papa Francisco melhora “ligeiramente”, diz o Vaticano

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro e trata uma pneumonia bilateral. (Foto: Vatican Media)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A condição física do papa Francisco está melhorando “ligeiramente”, anunciou o Vaticano em boletim médico na tarde dessa quinta-feira (20). O pontífice está há quase uma semana internado em um hospital de Roma e está tratando uma pneumonia bilateral.

“As condições clínicas do Santo Padre melhoraram ligeiramente. Ele está sem febre, e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. Esta manhã, recebeu a Eucaristia e posteriormente dedicou-se às atividades laborais”, detalha o comunicado.

No boletim divulgado no começo da manhã, o gabinete de imprensa da Santa Sé disse que o pontífice estava alerta e se alimentando. Ainda segundo o Vaticano, Francisco passou uma noite tranquila e se levantou da cama para tomar café da manhã.

“A noite foi tranquila, o papa se levantou e tomou café da manhã em uma poltrona”, afirmou a Santa Sé em um breve comunicado.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite na sexta-feira (14). Na terça (18), a Santa Sé anunciou que foi diagnosticado com pneumonia bilateral.

Na quarta (19), o Vaticano explicou que os exames de sangue “mostram uma leve melhora” em seu quadro de saúde, que está estável, “em particular os indicadores” de inflamação. No mesmo dia, o pontífice recebeu uma visita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que o chamou de alerta, responsivo e de bom humor.

Francisco está trabalhando e se mantendo informado através da leitura de jornais. O papa consegue se movimentar dentro de seu quarto no hospital, atende algumas ligações telefônicas e continua com alguns afazeres administrativos, segundo a agência Reuters.

Nos últimos anos, o papa tem enfrentado problemas de saúde, incluindo episódios regulares de gripe, dor ciática e uma hérnia abdominal que exigiu cirurgia em 2023. Quando jovem, ele desenvolveu pleurisia, que causa dor no peito e dificuldade de respirar, e teve parte de um pulmão removido.

Conforme o Vaticano, todos os compromissos públicos do papa foram cancelados.

Funeral

Mesmo com a leve melhora do pontífice, nos bastidores do Vaticano, rumores sobre os preparativos para um eventual funeral do papa Francisco estão ganhando força.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Sun, a Guarda Suíça, responsável pela segurança do pontífice, estaria conduzindo treinamentos específicos para a cerimônia, enquanto o papa, de 88 anos, enfrenta um quadro de pneumonia dupla.

Fontes ligadas ao Vaticano afirmam que Francisco teria demonstrado preocupação com sua própria saúde e admitido, em conversa com assessores próximos, que teme não sobreviver à doença.

A internação de Francisco reacendeu debates sobre a sucessão papal e os protocolos a serem seguidos em caso de falecimento. Embora o Vaticano não tenha feito declarações oficiais sobre os supostos ensaios para seu funeral, fontes citadas pelo The Sun asseguram que os procedimentos já estão em andamento, seguindo um planejamento que costuma ser atualizado periodicamente para autoridades da Igreja.

Em resposta às especulações, o capitão da Guarda Suíça, Christian Kühne, negou qualquer movimentação atípica dentro do Vaticano. Segundo ele, as operações seguem normalmente, sem alterações nos protocolos de segurança e sem treinamentos específicos para um possível funeral do papa.

No entanto, analistas do Vaticano apontam que, dada a idade avançada de Francisco e seus recorrentes problemas de saúde, é comum que a Igreja mantenha um planejamento detalhado para uma eventual sucessão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/condicao-de-saude-do-papa-francisco-melhora-ligeiramente-diz-o-vaticano/

Condição física do papa Francisco melhora “ligeiramente”, diz o Vaticano

2025-02-20