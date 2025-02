Inter Inter realiza penúltimo treino antes da semifinal do Gauchão contra o Caxias

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Henrique Menke retornaram para os treinamentos após serem campeões do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira Foto: Ricardo Duarte/Inter Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Henrique Menke retornaram para os treinamentos após serem campeões do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta quinta-feira (20), o Inter realizou o penúltimo treino antes do duelo contra o Caxias. A partida, válida pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, acontece neste sábado (22), às 16h30min, no estádio Centenário.

Roger Machado, que comandou o treinamento no CT Parque Gigante, organizou atividades de construção ofensiva, finalizações e trabalhos com bola parada. O técnico também aproveitou para realizar ajustes no time que será titular na decisão.

As novidades no trabalho foram marcadas pelo retorno de Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Henrique Menke, jogadores do Colorado que estavam junto a Seleção Brasileira sub-20 e fizeram parte da campanha até a taça do campeonato Sul-Americano da categoria.

A última preparação para a partida acontece nesta sexta-feira (21) e, após o treino, a delegação parte rumo a Caxias do Sul.

