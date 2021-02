Política Confederação de municípios pede a demissão do ministro da Saúde “para o bem dos brasileiros”

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Em nota, entidade diz que o Ministério da Saúde tem ignorado os prefeitos do País. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou nota nesta terça-feira (16) em que diz ser “necessária, urgente e inevitável” a troca do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o texto, Pazuello não tem condições de conduzir a superação da pandemia e deve ser substituído “para o bem dos brasileiros”.

O documento é assinado pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi, e diz que a entidade tem recebido relatos de prefeitos indicando a suspensão da vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários, motivada pela falta de doses e de previsão de reabastecimento dos estoques.

Questionado, o Ministério da Saúde disse que não comentaria o tema porque a carta “não lhe foi endereçada”. “O Ministério da Saúde e todos os seus dirigentes e corpo técnico estão trabalhando diuturnamente para dar a melhor resposta à sociedade”, diz a pasta.

No texto, a CNM também afirma que tem tentado dialogar com a atual gestão do Ministério da Saúde – entre pedidos de agendas e de informação. A pasta, diz a entidade, tem “reiteradamente” ignorado os prefeitos do Brasil.

“Por considerar que a vacinação é o único caminho para superar a crise sanitária e possibilitar a retomada do desenvolvimento econômico e social e por não acreditar que a atual gestão reúna as condições para conduzir este processo, o movimento municipalista entende necessária, urgente e inevitável a troca de comando da pasta para o bem dos brasileiros”, diz o documento divulgado.

Sem planejamento

A CNM – que reúne 5.200 dos 5.565 municípios do país, incluindo 19 capitais – afirma que o comando do Ministério da Saúde “não acreditou na vacinação como saída para a crise e não realizou o planejamento necessário” para a compra de vacinas. Para a entidade, Pazuello adotou “postura passiva”.

“Todas as iniciativas adotadas até aqui foram realizadas apenas como reação à pressão política e social, sem qualquer cronograma de distribuição para estados e municípios”, afirma a confederação.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou na segunda (15) que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus no município será interrompida nesta quarta (17) por falta de doses.

No fim de semana, em Salvador (BA), a campanha foi retomada nesta segunda-feira após ser suspensa no fim de semana. A volta da vacinação foi possível após verificação de doses ainda disponíveis na capital baiana.

Reunião com governadores

Nesta quarta-feira (17), Pazuello deve se reunir governadores para tratar da crise sanitária no país. De acordo com o gabinete do governador do Piauí Wellington Dias (PT), quatro temas estarão na pauta da audiência com o ministro: cronograma de entrega de vacinas; pagamento e ampliação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs); solução para o aumento de preços de medicamentos; aquisição da vacina Sputnik-V e outras alternativas de imunizantes.

Wellington Dias é o coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores e presidente do Consórcio Nordeste.

