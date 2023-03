Porto Alegre Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre começa nesta terça

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Conferência é aberta a todos e, no momento da inscrição, o participante pode escolher entre os sete eixos temáticos que serão debatidos Foto: Fernando Ramires/SMAMUS/PMPA

Mobilidade, segurança e qualidade de vida. Essas e outras questões relacionadas ao crescimento de Porto Alegre serão debatidas na Conferência de Avaliação do Plano Diretor, que ocorre nesta terça, quarta e quinta-feira, 7, 8 e 9 de março, no Salão de Atos da PUCRS.

Promovida pela Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a conferência vai analisar os pontos positivos e negativos do atual Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar 434/1999 e atualizado pela Lei Complementar 646/2010.

“É o momento de toda a população dar sua opinião sobre o que é necessário mudar no planejamento da cidade antes de passarmos para a sistematização das propostas para o novo plano diretor que vai definir as diretrizes do desenvolvimento de Porto Alegre para as próximas décadas”, explica o titular da Smamus, Germano Bremm.

A conferência é aberta a todos, e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Sete eixos temáticos

O encontro está dividido em três etapas. No primeiro dia, acontecem 14 palestras, com visões divergentes, sobre os sete eixos temáticos para todos. No segundo dia, os participantes se dividem em salas menores para discutir exclusivamente cada um dos temas. No terceiro dia, todos se reúnem novamente para avaliar e votar os resultados de cada eixo.

No momento da inscrição, o participante pode escolher entre os eixos: Desenvolvimento Social e Cultura; Ambiente Natural; Patrimônio Cultural (lista de espera); Mobilidade e Transporte; Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana (lista de espera); Desenvolvimento Econômico e Gestão da Cidade.

Após, o processo de revisão do plano diretor entra na etapa de sistematização das propostas, quando técnicos da Smamus vão cruzar as informações obtidas a partir dos interesses da população com os dados sobre a cidade, subsidiados pela consultoria contratada. Nesta etapa, haverá vários encontros com a participação da população. Depois de consolidadas as propostas, vem a etapa de elaboração do projeto de lei, audiência pública e envio do texto para o Legislativo.

