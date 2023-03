Expodireto Cotrijal Governo do Rio Grande do Sul participa da 23ª Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Com foco em novas tecnologias para o campo e em geração de negócios, evento aproxima produtores rurais, empresas do setor e instituições financeiras. (Foto: Divulgação)

Tradicional feira do agronegócio, a Expodireto chega à 23ª edição. O governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários de Estado participarão do evento, realizado no município de Não-Me-Toque, no norte do Estado, entre esta segunda-feira (6) e sexta-feira (10). Com foco em novas tecnologias para o campo e em geração de negócios, a Expodireto aproxima produtores rurais, empresas do setor e instituições financeiras, contribuindo para o fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar no Estado.

A presença de instituições financeiras, como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), facilita o acesso dos produtores a linhas de crédito. Neste ano, o BRDE disponibilizou R$ 200 milhões para novos financiamentos durante a Expodireto, contemplando investimentos na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, aquisição de máquinas e implementos, geração de energia com fonte renováveis, agricultura de baixo carbono e agroindústrias.

Programação especializada

A programação desse ano conta com palestras e painéis de interesse do setor, demonstração de serviços e exposição de produtos. Diversos titulares de pastas do Estado estarão presentes no evento, com agendas de acordo com sua área de atuação.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participará de palestras sobre oportunidades de negócios e países com potencial de investimento, como Alemanha, Canadá, Emirados Árabes e Irã. Na quarta-feira (8), também comporá um painel sobre práticas de irrigação no Rio Grande do Sul, junto com os secretários da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Na segunda-feira (6), a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, integrará o painel sobre cenários e tendências tecnológicas do agronegócio no Brasil. Também participarão do evento representantes das secretarias de Turismo e de Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

