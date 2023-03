Porto Alegre Arquivo Público do Estado celebra 117 anos com exposição sobre Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aberta ao público e gratuita, a mostra reúne originais do acervo institucional e será oferecida em conjunto com visitas guiadas aos prédios do Apers Foto: Divulgação Aberta ao público e gratuita, a mostra reúne originais do acervo institucional e será oferecida em conjunto com visitas guiadas aos prédios do Apers. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A exposição O Arquivo e a cidade, comemorativa dos 117 Anos do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Apers), será inaugurada na quarta-feira (8). Aberta ao público e gratuita, a mostra reúne originais do acervo institucional e será oferecida em conjunto com visitas guiadas aos prédios do Apers.

Com curadoria dos historiadores Gabriel Gaziero e Rodrigo de Azevedo Weimer, a iniciativa busca conectar a história do Apers à de Porto Alegre. Para isso, apresenta um conjunto de documentos do acervo, bem como de pesquisas em outras instituições da cidade, que ilustram, em especial, a relação da instituição com o centro histórico.

O conjunto documental estará exposto em sete vitrines da sala Borges de Medeiros, onde será possível conferir originais do acervo (como escrituras, revistas, regimentos e guias de recolhimento) e reproduções de fotografias e artigos de imprensa sobre a história do Apers. O ponto alto é uma gravura feita pelo artista visual Marcos Fallavena especialmente para ocasião. A gravura é uma surpresa que será revelada, inicialmente, apenas a quem comparecer à mostra, e apresenta o Arquivo Público em meio a outros prédios históricos de Porto Alegre.

As visitas guiadas aos prédios do Apers começam em 10 de março e vão até o dia 31 do mesmo mês, sempre às 15h das segundas e sextas-feiras e às 10h das quartas-feiras. Não é necessário se inscrever para acompanhar. O propósito de integrar a exposição a um percurso pelo conjunto arquitetônico da rua Riachuelo, onde fica o Apers, é o de permitir aos visitantes que conheçam um pouco mais do acervo e dos prédios – incluindo, nessa visita mediada, informações sobre suas características construtivas e históricas.

Somente no dia 8 de março, o acesso ao espaço será pela Praça da Matriz; nos demais dias, a entrada acontece pela rua Riachuelo. A exposição 117 Anos do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul conta com apoios institucionais do Memorial do Rio Grande do Sul, Museu Joaquim José Felizardo e Museu Hipólito José da Costa.

Arquivo Público

Vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Rua Riachuelo, 1.031, Centro Histórico – Porto Alegre), foi criado em 8 de março de 1906 e é o órgão gestor do Sistema de Arquivos, promotor da gestão documental no Estado. O trabalho do Apers objetiva a normatização e a orientação sobre a gestão documental e também a preservação da memória do Estado com ações voltadas à cultura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/arquivo-publico-117-anos-exposicao-porto-alegre/

Arquivo Público do Estado celebra 117 anos com exposição sobre Porto Alegre