Rio Grande do Sul 2ª Conferência Estadual do Turismo começa a traçar diretrizes do novo Plano Diretor do setor

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

A programação envolve oficinas entre representantes de órgãos públicos e do trade turístico. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 2ª Conferência Estadual do Turismo (Confetur) começou nesta terça-feira (23), no Recanto Maestro, no município de Restinga Seca, que integra a região turística da Quarta Colônia. O encontro, que reúne representantes públicos e do meio empresarial turístico, busca traçar diretrizes para os próximos anos do setor gaúcho e elaborar uma nova versão do Plano Diretor de Turismo.

Durante a programação, que se estende até a próxima quinta-feira (25), serão abordados o atual cenário do setor e a visão da gestão da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS) para o crescimento do turismo gaúcho, como o sistema de decisão baseado em dados científicos, assim como a sustentabilidade e inovação no segmento. Também serão apresentados cases de sucesso de turismo do estado e de outros lugares, como Portugal.

O secretário estadual de Turismo, Vilson Covatti, afirmou que a conferência deve funcionar como um “divisor de águas” para o setor. “Queremos ouvir todos os envolvidos para saber onde estão nossos gargalos e onde aplicar melhor os recursos disponíveis para o poder público e a sociedade. O encontro é um chamado para a sociedade participar democraticamente, com objetivo de fazer uma ‘Constituição’ para guiar nossos próximos passos”, enfatizou o gestor.

Para a professora Dalva Maria Righi Dotto, do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Confetur é uma oportunidade para uma maior integração entre os gestores públicos e a universidade. “Essa nova edição nos traz a esperança de que o evento aconteça de forma mais frequente. É inconcebível que se passem dez anos sem essa discussão sobre o setor”, defendeu a docente. De acordo com a professora, a UFSM pode se tornar a única instituição de ensino público com mestrado em Turismo no Sul do Brasil.

Nesta quarta-feira (24) os participantes estão trabalhando juntos em oficinas, de acordo com as regiões turísticas e o tipo de segmentação do setor. No terceiro dia, haverá uma plenária final para a aprovação das novas diretrizes do Plano Diretor. Após a conferência, a Setur-RS sistematizará as decisões tomadas e encaminhará o documento para revisão final por integrantes do Conselho Estadual de Turismo (Conetur) pelo prazo de 60 dias. Na sequência, o resultado será enviado para sanção do governador.

