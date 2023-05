Agro As demandas da vitivinicultura na Campanha gaúcha são tema de fórum na Universidade Federal do Pampa

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Evento ocorre nesta quinta-feira no campus de Dom Pedrito da Unipampa

A Campanha gaúcha se destaca pela produção de uvas e vinhos finos. A região, situada no Oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, conseguiu, em 2020, o selo de indicação geográfica, na modalidade indicação de procedência (IP), que atesta que o local é reconhecido pela qualidade de seus vinhos.

Atualmente, 19 produtores integram a Associação Vinhos da Campanha.

A cadeia produtiva da uva e do vinho gera centenas de empregos e renda, mas também enfrenta desafios. As demandas do setor serão discutidas durante o 1º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, que ocorre nesta quinta-feira (25) no auditório da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em Dom Pedrito.

O objetivo do fórum é divulgar a produção intelectual e potencial de inovação científica do curso de bacharelado em Enologia da instituição junto aos agentes públicos, lideranças e stakeholders das vinícolas da segunda maior região produtora de uvas e vinhos finos do Brasil.

Entre os participantes do evento, estão o governador Eduardo Leite e os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes.

O curso de Enologia, que é o único dessa modalidade em nível superior, foi criado em 2006 e, desde então, já recebeu em torno de 120 alunos. “Temos profissionais renomados como professores e isso faz com que os nossos alunos saiam como profissionais de excelência”, afirma a diretora do campus de Dom Pedrito da Unipampa, Nádia Fátima dos Santos Bucco.

Programação

9h – Abertura oficial.

10h – Palestra “Tendências e oportunidades no mercado de vinhos do Brasil”, com o jornalista Marcel Miwa, da Revista Gula.

11h30min – Palestra “Os vinhos da Campanha: avanços científicos, técnicos e profissionais”, com o Prof. Dr. Cesar Valmor Rombaldi, professor titular e orientador em Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas.

12h15min – Palestra “A IP Campanha e a importância da Unipampa, com Giovâni Silveira Peres, engenheiro agrônomo e sócio gerente nas empresas Batalha Vinhas e Vinhos e Batalha Consultoria e Planejamento.

13h – Visita às instalações do Curso de Enologia da Unipampa e à obra do Complexo Enológico.

14h – Almoço harmonizado com carnes do Pampa e vinhos experimentais da Unipampa. Típico assado em fogo de chão, com cozimento lento e em local aberto. Seleção dos melhores vinhos elaborados na Unipampa e harmonizados pelos estudantes e professores.

16h30min – Palestra “Perspectivas de apoio do Governo Estadual à cadeia vitivinícola e o futuro do setor”, com o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes.

17h30min – Visita ao vinhedo experimental da Unipampa, na Estância do Pampa.

18h – Encerramento com sunset nas vinhas: happy hour no vinhedo experimental e prova de espumantes elaborados pelos alunos do curso de Bacharelado em Enologia.

