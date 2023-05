Dicas de O Sul Encontro Holístico Prosperar acontece neste fim de semana em Sintra

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Até então, o Encontro Holístico, que chega à sua 22ª edição, era realizado somente no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação

Sintra, em Portugal, será palco do Encontro Holístico Prosperar no sábado (27) e no domingo (28). O evento ocorrerá de forma híbrida.

De acordo com a coordenadora geral e idealizadora do encontro, a psicóloga Alessandra Haag, a integração das origens do Brasil e de Portugal, com a finalidade da união e da prosperidade em ambos os povos, foi o principal motivo para a escolha do local.

Junto com ela, participarão terapeutas brasileiros oriundos de diversos Estados e portugueses: Carol Prado, Cadica Costa, Michela MSP, Kátia Fleig, Fábio Borges, Cássio Guimarães, Marisa Maris e Michelle Moratelli, Sandra Felix, Sol Mendes, Ana Pedroso, Catarina Baptista, Rafael Nacif, Fábio Borges e Neidi Schneirder.

Com diferentes temas, técnicas e métodos exclusivos, eles realizarão palestras e workshops no Instituto Viver com Propósito, visando ao desenvolvimento pessoal, bem-estar, o ressignificar com as suas origens e seus ancestrais. O público inscrito terá acesso aos conteúdos e materiais de apoio.

Até então, o Encontro Holístico, que chega à sua 22ª edição, era realizado somente no Rio Grande do Sul. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @encontro_holistico_prosperar ou neste link.

