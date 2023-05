Rio Grande do Sul Banrisul abre seleção para mais de 900 vagas de estágio em 321 municípios gaúchos

Porto Alegre é a cidade com o maior número de vagas

O Banrisul abriu nesta -feira (24), por meio do CIEE-RS, um processo seletivo público de estágio para preenchimento de 918 vagas, mais cadastro reserva, em 321 municípios gaúchos.

Os cursos com mais oportunidades são bacharelado e tecnológico em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Porto Alegre é a cidade com o maior número de vagas: 218 mais cadastro reserva.

A bolsa-auxílio mensal será de R$ 1.859,40 nos primeiros 90 dias de estágio, passando para R$ 2.036,79 depois desse período.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até no site do CIEE-RS. As vagas podem ser conferidas aqui.

