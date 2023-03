Economia Confiança do comércio brasileiro cai 1,4% em fevereiro

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comparado com fevereiro de 2022, o indicador caiu 3,3% Foto: Reprodução Comparado com fevereiro de 2022, o indicador caiu 3,3%. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os comerciantes brasileiros ficaram menos otimistas em fevereiro. Conforme a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o Icec (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) recuou 1,4% em relação a janeiro, após três meses de recuos seguidos, chegando a 115,4 pontos, o menor nível desde agosto de 2021, mas ainda na zona considerada de otimismo (acima dos 100 pontos). Comparado com fevereiro de 2022, o indicador caiu 3,3%.

Para a confederação, os resultados foram influenciados pela desaceleração da atividade econômica e das vendas no varejo. Além disso, também afetam o humor do empresariado a inflação acima da meta perseguida pelo Banco Central, os juros elevados e a perda de fôlego na geração de vagas formais no mercado de trabalho. Na passagem de janeiro para fevereiro, todos os componentes do Icec registraram recuos.

As condições atuais do empresário do comércio caíram 2,8%, para 105,2 pontos, com perdas nas avaliações sobre a economia (-5,1%), sobre o setor (-3,6%) e sobre a empresa (-1,0%). As expectativas do empresário do comércio encolheram 0,2%, para 136,5 pontos, com reduções também nos itens economia (-0,3%), setor (-0,1%) e empresa (-0,4%).

As intenções de investimentos diminuíram 1,5%, para 104,4 pontos, devido a a quedas nos quesitos contratação de funcionários (-2,2%), empresa (-2,6%) e estoques (-0,6%). Do total de varejistas entrevistados, 37,5% pretendiam reduzir a contratação de funcionários este ano, maior porcentual desde junho de 2021.

A piora na avaliação das condições atuais e nas expectativas para o curto prazo tem levado comerciantes a redimensionarem os planos de ampliação do quadro de funcionários e outros investimentos, avaliou a economista Izis Ferreira, responsável pela pesquisa da CNC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/confianca-do-comercio-brasileiro-cai-14-em-fevereiro/

Confiança do comércio brasileiro cai 1,4% em fevereiro