Saúde Confira 5 sintomas que homens com mais de 40 anos nunca devem ignorar

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Evitar cuidados médicos se torna potencialmente perigoso à medida que se envelhece. (Foto: Reprodução)

Pesquisas mostram que homens são mais propensos do que mulheres a evitar ou adiar o cuidado médico necessário, mesmo quando os sintomas podem se tornar crônicos ou interromper sua vida. Uma pesquisa online conduzida pela Cleveland Clinic com 1.174 homens de 18 anos ou mais, descobriu que 72% deles preferiam fazer tarefas domésticas, como limpar o banheiro ou cortar a grama, a consultar um médico.

Seja por medo, negação, desconfiança do sistema de saúde, minimização dos sintomas ou noção equivocada de masculinidade, as repercussões de evitar o cuidado médico tornam-se mais arriscadas – até potencialmente fatais – à medida que se envelhece.

Embora muitos homens relativamente saudáveis possam se safar de pular consultas médicas no início da vida adulta, condições crônicas se tornam mais comuns uma vez que a meia-idade chega. Isso é especialmente verdadeiro no caso do risco e da prevalência de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte de homens nos EUA (e também no Brasil), e evidencia por que é crítico levar a sério novos sintomas de saúde não explicados.

“Não ignore seu bem-estar, e não dê ao seu bem-estar, ou à sua saúde, uma pausa de três meses”, alerta Steven Lamm, diretor do Preston Robert Tisch Center for Men’s Health na NYU Langone.

Lamm também incentiva os homens a se familiarizarem com suas taxas de pressão arterial, colesterol e açúcar no sangue, medidas essenciais para identificar doenças cardíacas atuais ou futuras. Também é crítico estar ciente de alguns dos sintomas menos conhecidos de doenças cardíacas antes de estar diante de uma emergência.

Antonio Fernandez, diretor médico da unidade de terapia intensiva cardíaca e cardiologia preventiva no Hartford Hospital, sempre lembra aos pacientes que o tempo é a chave. “Com algumas das condições cardíacas, os sintomas podem progredir com o tempo”, explica Fernandez. “Então, obviamente, se houvesse um problema cardíaco, detectar isso cedo seria melhor do que esperar muito e, depois, lidar com um quadro mais grave.”

Aqui estão cinco sintomas que devem levar os homens a procurar um médico.

1- Fadiga inexplicada

Cuidar dos filhos, trabalhar em empregos exigentes, manter contato com amigos, ter hobbies e cuidar dos pais idosos. A vida rotineira é exaustiva. Não é surpresa, então, que muitos homens experimentem períodos de níveis mais altos de exaustão. Mas se a fadiga começar a se tornar extremamente debilitante e crônica, é certamente hora de procurar um profissional, já que há uma forte associação com doenças cardíacas.

Um estudo descobriu que homens com nível de exaustão de moderado a alto tinham um risco 2,7 vezes maior de sofrer um ataque cardíaco dentro de cinco anos, e um risco 2,25 vezes maior dentro de dez anos. O estudo também encontrou uma forte correlação entre pressão arterial elevada e nível de exaustão de moderado a alto em dois terços do grupo.

Além disso, diz Lamm, a fadiga está relacionada a outras condições graves em homens, e é especialmente associada à depressão. A saúde mental está intrinsecamente ligada à saúde física e as pesquisas descobrem que, em particular, a depressão está fortemente vinculada a um risco maior de ataque cardíaco e derrame.

A boa notícia é que estudos também descobrem que tratar a depressão pode afetar diretamente o risco de ataque cardíaco, uma vez que a depressão muitas vezes piora hábitos de vida relacionados à doença cardiovascular, como ter uma alimentação inadequada e consumir álcool.

2- Desconforto no peito

Uma sensação de pressão e aperto no peito é uma indicação séria de que o cuidado médico é essencial, já que são sintomas comuns de ataque cardíaco em homens. Dor e desconforto no peito podem ocorrer durante um ataque cardíaco porque o coração não está recebendo sangue rico em oxigênio o suficiente.

Saber isso já é razão suficiente para procurar atendimento. No entanto, muitas vezes esses sintomas são confundidos com várias outras condições, incluindo ataques de ansiedade e problemas digestivos comuns.

“Não ignore e não vá dormir com dor no peito, pensando que é refluxo”, aconselha Lamm. “Não assuma que sua dor no peito é devido à hiperacidez. Pode ser uma pista realmente importante de que você está tendo um problema coronário. Não vá dormir com dor no peito, porque pode ser que você não acorde.”

3- Inchaço nas extremidades inferiores

Edema, ou inchaço, nas extremidades inferiores, é muitas vezes um primeiro sinal de insuficiência cardíaca. O acúmulo de líquido em pernas, pés e mãos – também conhecido como edema pedal – ocorre porque a capacidade de o coração bombear sangue é muito fraca, o que faz com que o sangue se assente e acumule no tecido. Algumas pesquisas também sugerem que o edema é um preditor de insuficiência cardíaca progressiva.

O edema pode estar associado a outras condições de saúde, incluindo doença renal, cirrose hepática e doença da tireoide. Também pode ser o resultado de ficar muito tempo sentado ou consumir alimentos salgados. No entanto, caso se torne crônica, é razão suficiente para ver um médico, diz Fernandez.

4- Mudança na tolerância ao exercício

Todos nós passamos por dias em que o nível de energia muda, e alguns lances de escada nos deixam sem fôlego ou fica difícil aguentar o treino rotineiro na academia. No entanto, quando a fadiga por esforço é mais frequente e diferente do seu nível de base normal, é hora de marcar uma consulta.

“Não ignore falta de ar ou mudança na tolerância ao exercício, porque podem ser sinais importantes de que você está bloqueando suas artérias coronárias”, informa Lamm.

Monitorar o desempenho físico com um smartwatch pode ajudá-lo a acompanhar mudanças e levantar bandeiras vermelhas se houver uma alteração súbita ou gradual nos seus níveis de exercício cardiovascular. E é crítico agir se a intolerância ao exercício for acompanhada de outros sintomas, como tontura e desconforto no peito, acrescenta Fernandez.

5- Perda de ereções matinais

Muitas vezes, homens evitam falar sobre sua saúde sexual com médicos ou procurar atendimento se as coisas parecem fora do normal nessa seara. No entanto, um dos indicadores mais importantes da saúde cardíaca para homens é sua capacidade de obter e manter uma ereção.

“Disfunção erétil pode ser um sinal de aterosclerose, que é acúmulo de placa nas artérias, sugerindo a possibilidade de ter doença periférica e desenvolver dor nas extremidades inferiores ao caminhar”, explica Fernandez.

Ao avaliar a saúde cardiovascular geral de um paciente, uma das primeiras coisas que Lamm pergunta é sobre sua função sexual, especificamente se está regularmente experimentando ereções matinais.

“Ter uma ereção requer a orquestração de tantas partes diferentes do órgão: o cérebro, o sistema nervoso, os vasos sanguíneos, os hormônios”, descreve Lamm. “Então, uma vez que um homem não está mais acordando com uma ereção matinal, isso é um indicador de que há algo errado, especialmente por volta dos 40 anos.”

A incapacidade de obter e manter uma ereção durante o sexo pode estar relacionada a uma série de outros fatores, incluindo ansiedade ou problemas de relacionamento, embora a saúde cardiovascular deva sempre ser avaliada, ele diz. No entanto, a perda de ereções matinais regulares deve sempre levar a uma visita ao seu médico para uma avaliação cardiovascular completa, e isso não deve ser adiado. (Estadão/Conteúdo)

