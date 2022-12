Política Confira a composição ministerial do futuro governo Lula; 21 nomes foram anunciados

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

O número de ministérios do governo Lula representa um aumento de 60% em comparação a Bolsonaro Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu quais serão os 37 ministérios que irão compor a Esplanada. Atualmente, o governo Bolsonaro possui 23 ministérios, sendo 18 ministérios, duas secretarias e três órgãos equivalentes a ministérios. O número de ministérios do governo Lula representa um aumento de 60%.

Além disso, nesta quinta-feira (22), foi feito o anúncio dos nomes de mais 16 ministros do futuro governo.

Nomes anunciados nesta quinta-feira

Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

Márcio Macedo (Secretaria-Geral);

Jorge Messias (Advocacia-Geral da União);

Nísia Trindade (Saúde);

Camilo Santana (Educação);

Esther Dweck (Gestão);

Márcio França (Portos e Aeroportos);

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia);

Cida Gonçalves (Mulheres);

Wellington Dias (Desenvolvimento Social);

Margareth Menezes (Cultura) – já havia sido anunciada;

Luiz Marinho (Trabalho);

Anielle Franco (Igualdade Racial);

Silvio Almeida (Direitos Humanos);

Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio);

Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União).

Ministros já anunciados

Fernando Haddad (Fazenda);

Flávio Dino (Justiça);

José Múcio Monteiro (Defesa);

Mauro Vieira (Relações Exteriores);

Rui Costa (Casa Civil)

Ministérios ainda sem nomes

Ministério dos Povos Indígenas

Ministério da Previdência Social

Ministério do Esporte

Ministério das Cidades

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

Ministério do Meio ambiente

Ministério dos Transportes

Ministério de Minas e Energia

Ministério das Comunicações

Ministério do Turismo

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Ministério da Agricultura e Pecuária

Ministério da Pesca e Aquicultura

Secretaria de Comunicação Social

Gabinete de Segurança Institucional

Ministério do Planejamento e Orçamento

