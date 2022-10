Rio Grande do Sul Confira a lista dos 31 deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Composição da bancada em Brasília inclui novidades e parlamentares com mandato renovado. (Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados)

Com 100% dos votos apurados após as 22h deste domingo (2), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) oficializou os nomes dos 31 deputados federais escolhidos pelos gaúchos para os próximos quatro anos. A disputa envolveu 512 candidatos.

Os mandatários incluem parlamentares já conhecidos do público e alguns novatos no cargo. Cabe ressaltar que a lista foi definida por meio de uma combinação entre o número de votos obtidos e critérios de proporcionalidade partidária.

A composição completa da bancada federal do Estado a partir de janeiro (que inclui três senadores, um deles escolhido neste pleito) está detalhada a seguir, junto com informações sobre os respectivos partidos e desempenho nas urnas – já os suplentes podem ser conferidos no site resultados.tse.jus.br.

– Tenente Coronel Zucco (Republicanos): 259.023 votos.

– Marcel Van Hattem (Novo): 256.913 votos.

– Paulo Pimenta (PT): 223.109 votos.

– Fernanda Melchiona (Psol): 199.894 votos.

– Giovani Cherini (PL): 162.036 votos.

– Maria do Rosário (PT): 151.050 votos.

– Mauricio Marcon (Podemos): 140.634 votos.

– Elvino Bohn Gass (PT): 131.881 votos.

– Dionilso Marcon (PT): 129.352 votos.

– Alceu Moreira (MDB): 125.647 votos.

– Lucas Redecker (PSDB): 119.069 votos.

– Any Ortiz (Cidadania): 119.039 votos.

– Pedro Westphalen (PP): 114.258 votos.

– Covatti Filho (PP): 112.910 votos.

– Afonso Hamm (PP): 109.123 votos.

– Osmar Terra (MDB): 103.245 votos.

– Carlos Gomes (Republicanos): 102.363 votos.

– Pompeo de Mattos (PDT): 100.113 votos.

– Marcio Biolchi (MDB): 99.627 votos.

– Danrlei de Deus (PSD): 97.824 votos.

– Alexandre Lindenmeyer (PT): 93.768 votos.

– Daiana Santos (PCdoB): 88.107 votos.

– Ubiratan Sanderson (PL): 86.690 votos.

– Marlon Santos (PL): 85.911 votos.

– Marcelo Moraes (PL): 84.247 votos.

– Heitor Schuch (PSB): 77.616 votos.

– Daniel Trzeciak (PSDB): 77.232 votos.

– Afonso Motta (PDT): 70.307 votos.

– Busato (União Brasil): 57.610 votos.

– Denise Pessoa (PT): 44.241 votos.

– Francine Bayer (Republicanos): 40.555 votos.

Distribuição por partidos

– Federação PT-PV-PCdoB: 7 vagas.

– PL: 4 vagas.

– PP: 3 vagas.

– Federação PSDB-Cidadania: 3 vagas.

– Republicanos: 3 vagas.

– MDB: 3 vagas.

– PDT: 2 vagas.

– Novo: 1 vaga.

– PSD: 1 vaga.

– Podemos: 1 vaga.

– União Brasil: 1 vaga.

– PSB: 1 vaga.

– Federação Psol-Rede Sustentabilidade: 1 vaga.

