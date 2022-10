Eleito deputado federal, Nikolas Ferreira (PL) assumiu o posto de recordista de votos para a Câmara dos Deputados em Minas Gerais, neste domingo (2). Com pouco mais de 95% das urnas apuradas no Estado, ele somava 1,4 milhão de votos, número superior aos cerca de 520 mil votos de Patrus Ananias (PT) em 2002.

O segundo colocado, neste momento, é André Janones (Avante), com cerca de 230 mil votos.

Nikolas, de 26 anos, é vereador de Belo Horizonte desde o ano passado. Conseguiu a segunda maior votação da história da cidade, atrás de Duda Salabert (PDT).

É nas redes sociais que o deputado eleito encontra grande parte de seu público. No Twitter, tem mais de 1 milhão de seguidores; no Instagram, são 878 mil. Nikolas ganhou cartaz durante a pandemia de covid-19, quando passou a fazer vídeos criticando as medidas de isolamento impostas por governos locais para evitar o espalhamento do vírus.

O alinhamento a Bolsonaro é visto, sobretudo, na agenda que Nikolas defende: prega, sobretudo, em prol da pauta de costumes, tratando de temas como a criminalização do aborto e a dita “ideologia de gênero”.

Ligado ao grupo bolsonarista Direita Minas, o recordista de votos em Minas tem o deputado estadual Bruno Engler (PL) como seu principal aliado político.

Juntos, Nikolas e Engler participaram da organização de alguns dos atos liderados por Bolsonaro em Minas. Coube ao Direita Minas, por exemplo, montar a organização do primeiro comício da campanha do presidente à reeleição, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em agosto. Como o trabalho foi considerado bem sucedido por auxiliares de Bolsonaro, eles tiveram a tarefa de organizar a passagem de Bolsonaro por Belo Horizonte semanas depois.

Antes do embate nas urnas, Nikolas e Janones travaram duelos retóricos nas redes sociais. A discussão foi parar nos tribunais, porque o bolsonarista moveu uma queixa-crime contra o deputado apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a semana, aliados de Janones mostraram otimismo sobre ele vencer Nikolas na disputa pelo posto de mais votado de Minas. A aposta, segundo apurou o Estado de Minas, era nos eleitores das classes D e E, que não costumam se engajar em publicações sobre política na internet. A ideia, contudo, não saiu do campo das hipóteses.