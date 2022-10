Notícias Carlos Brandão é reeleito governador do Maranhão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Candidato do PSB obteve 51,17% dos votos. (Foto: Gilson Teixeira)

O governador Carlos Brandão (PSB), candidato do ex-presidente Lula, foi reeleito para o cargo neste domingo (2). O candidato à reeleição obteve mais 51,17% dos votos no primeiro turno. O médico Lahesio Bonfim (PSC) ficou em 2º lugar na disputa com 25% dos votos, e na sequência, aparece o senador Weverton Rocha (PDT), com 20% dos votos.

Brandão está no comando do Maranhão desde abril, quando substituiu Flávio Dino, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Congresso Nacional. Nascido em Colinas (MA), ele é médico veterinário, empresário, e está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa foi o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos.

Ao lado de Dino, o governo de Brandão resultou em uma aprovação popular de 60%, o que foi refletido nas urnas nestas eleições. O ex-governador maranhense se elegeu senador, 62,12% dos votos.

A abstenção neste primeiro turno no Maranhão foi de 22% e os votos brancos/nulos somaram 4%.

