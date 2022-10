Política Disputa pelo governo da Bahia será entre Jerônimo e ACM Neto no 2º turno

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O petista recebeu 49,36% dos votos válidos, enquanto o candidato do União Brasil conquistou 40,86%. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil, vão disputar o governo da Bahia no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (2). Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 99,49% das urnas apuradas, às 23h50, o petista recebeu 49,36% dos votos válidos. O candidato do União Brasil conquistou 40,86%.

Jerônimo nasceu no povoado de Palmeirinha (BA) e é formado em Engenharia Agronômica com mestrado em Agronomia, ambos pela Universidade Federal da Bahia. É professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana e compôs a equipe da Secretaria de Planejamento no governo de Jaques Wagner.

Em 2011, foi secretário Executivo Adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretário Nacional do Desenvolvimento Territorial, secretário Executivo do Programa Pró Territórios/Cumbre Ibero Americana e Assessor Especial do Ministro do Desenvolvimento Agrário. No governo Rui Costa (PT), Jerônimo assumiu a missão de implantar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Posteriormente, assumiu a pasta da Secretaria de Educação.

ACM Neto é um advogado, empresário e político brasileiro filiado ao União Brasil, partido em que é secretário-geral. Neto do falecido Antônio Carlos Magalhães (ACM), foi eleito prefeito de Salvador em 2012 e reeleito em 2016.

No primeiro turno das eleições de 2018, ACM Neto apoiou e coordenou a campanha de Geraldo Alckmin à presidência da república. Ele chegou a se desentender com seu aliado e candidato ao governo estadual Zé Ronaldo (DEM), que declarou apoio ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) sem o seu aval. No segundo turno, Neto declarou voto pessoal em Bolsonaro contra o candidato Fernando Haddad (PT), afirmando, porém, que não concordava com todas as ideias do militar reformado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política